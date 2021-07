Donan 3 millones de pesos para que se compre una casa; los gasta en un Mercedes Benz

Malika Chalhy, una joven de 22 años denunció que sus padres la echaron de su casa por ser lesbiana , decidió abrir una página de GoFoundMe para comprarse una casa.

Sin embargo, tras recaudar 170 mil dólares , es decir 3 millones 374 mil 976 pesos, decidió gastarlos en un Mercedes Benz Clase A.

De acuerdo a la historia de Malika Chalhy a los medios italianos, ella fue repudiada por sus padres por ser lesbiana y evidenció la discriminación que viven las personas LGBTI.

Incluso aseguró que su madre la había amenazado por redes sociales tras contar su historia en los medios.

Debido a que el caso se hizo viral en Italia , la joven decidió abrir una cuenta en GoFoundMe en donde, la descripción decía que el monto recaudado le ayudaría a “reconstruir su vida” y comprarse una casa.

Como era de esperarse ante la popularidad del caso, la joven italiana terminó reuniendo 170 mil dólares en la primera recaudación y, otros 15 mil en la segunda, es decir 297 mil 792 pesos .

Sin embargo, tras ver el monto que la gente donó par que se comprara una casa, Malika Chalhy decidió comprarse un auto de la marca Mercedes Benz Clase A.

Fue ella misma quien posteó en sus redes sociales como manejaba su nuevo auto Mercedes Benz Clase A.

Tras la ola de críticas, ella justificó que el auto era en realidad de los padres de su pareja, con quien vive en Milán, pero al parecer era una mentira.

Cuando finalmente se le preguntó sobre la procedencia de ese Mercedes Benz, Malika Chalhy se justificó.

“Quería darme un capricho. Me compre un buen coche, podría haberme comprado uno pequeño y no lo hice. Si mentí sobre el coche es porque me encerraron, me metieron en un armario”

Malika Chalhy