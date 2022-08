Luego de que la casa en Florida de Donald Trump fuera allanada por las autoridades federales de Estados Unidos, un tribunal de ese país aprobó que se puedan obtener las declaraciones de impuestos del ex presidente.

El tribunal federal de apelaciones del circuito de D.C. Washington aprobó este martes la solicitud del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en un fallo de 3-0.

Este fallo servirá para obtener las declaraciones de impuestos de Donald Trump, quien lleva años luchando en los tribunales para evitar que esa información se dé a conocer a cualquier investigador.

Un juez de primera instancia fue quien rechazó previamente sus argumentos en el caso, a pesar de que Donald Trump lo nombró cuando fue presidente de Estados Unidos.

Donald Trump aún puede apelar el fallo que expondría sus declaraciones de impuestos

Aunque no todo está perdido para Donald Trump, ya que aún puede apelar el fallo que expondría sus declaraciones de impuestos.

Porque, la corte explicó que el fallo no se emitirá hasta dentro de siete días , lo que le dará tiempo al ex presidente para intervenir junto con su equipo de abogados la decisión del tribunal.

El juez David Sentelle que llevó este caso consideró que la solicitud del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, estaba dentro del alcance de la investigación.

Por lo anterior, el tribunal rechazó el argumento de Donald Trump acerca de que la solicitud tenía motivaciones de represalia y lo consideró no válido .

También el mismo tribunal dijo este martes que Donald Trump no demostró con su argumento que sus declaraciones de impuestos no debían mostrarse como ex presidente de Estados Unidos.

Este caso no es nuevo, ya que desde 2019, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes había solicitado conocer las declaraciones de impuestos de Donald Trump, en ese entonces presidente de Estados Unidos.

Aunque este caso de las declaraciones de impuestos de Donald Trump han avanzado de manera lenta, ahora se dio un nuevo fallo.

¿Por qué Donald Trump está siendo investigado en Estados Unidos?

Además de esta investigación por las declaraciones de impuestos de Donald Trump, el ex presidente de Estados Unidos está siendo investigado por otras razones, entre las que destacan:

La desaparición de documentos de seguridad nacional, que presuntamente Donald Trump habría tomado después de concluir su mandato presidencial para uso personal

El asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021, en el que se le acusa de conspiración y de incitar a la población de Estados Unidos a la insurrección después de que Joe Biden ganara la presidencia

Su posible intervención para cometer un presunto fraude electoral en noviembre de 2020 cuando perdió la presidencia