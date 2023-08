Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, se presentará este jueves 24 de agosto en Georgia, Estados Unidos, para enfrentar cargos.

Cabe recordar que el pasado 15 de agosto se dio a conocer que Donald Trump, nuevamente aspirante a la presidencia de Estados Unidos, fue acusado de interferir en las elecciones 2020 en Georgia.

El jurado del condado de Fulton, Georgia presentó cargos contra Donald Trump y otras 18 personas por su participación en el intento de revertir los resultados electorales presidenciales de 2020 en ese estado.

Son un total de 41 cargos entre extorsión, conspiración criminal y falsificación, de los cuales 13 son contra Donald Trump y algunos de ellos son los siguientes:

violación de la Ley Federal de Crimen Organizado de Georgia

solicitud de violación de un juramento por parte de un funcionario público

conspiración para cometer falsificación en primer grado

conspiración para presentar documentos falsos

presentación de documentos falsos

Donald Trump enfrentará cargos en Georgia, Estados Unidos; se presentará el 24 de agosto

A través de su plataforma Truth Social, Donald Trump dijo que se presentará el 24 de agosto en Georgia, Estados Unidos para enfrentar los cargos por interferencia electoral en el estado.

El ex presidente escribió que iría a Atlanta, Georgia para ser arrestado por la fiscal Fani Willis, a cargo de la investigación del caso.

Asimismo se dio a conocer que la defensa de Donald Trump logró llegar a un acuerdo por una fianza de 200 mil dólares (más de 3 millones de pesos) así como el cumplimiento de ciertas condiciones.

Entre estas se encuentran que Donald Trump no deberá realizar actos para intimidar, obstruir el proceso o hablar en redes sociales sobre los otros 18 acusados, así como cómplices o testigos del caso.

En tanto, el juicio sobre esta nueva investigación contra Donald Trump está fijada para el próximo 4 de marzo de 2024.

Donald Trump (ROB CARR / Getty Images via AFP)

Donald Trump enfrenta otra investigación por interferencia en las elecciones 2020 en Estados Unidos

La acusación en Georgia se suma a la ya impuesta por la Justicia Federal de Estados Unidos, que también por la interferencia en las elecciones 2020 y el ataque al Capitolio, imputó a Donald Trump los siguientes cargos:

conspiración para defraudar a Estados Unidos

conspiración para obstruir un procedimiento oficial

obstrucción e intento de obstruir otro procedimiento oficial

conspiración contra los derechos

No obstante, el pasado 3 de enero el ex presidente de Estados Unidos compareció ante un Tribunal en Washington en donde se declaró no culpable de todos los cargos y fue puesto en libertad condicional.

Donald Trump (JOSEPH PREZIOSO / AFP)

Con información de CNN.