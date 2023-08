Los deseos del mainstream liberal estadounidense de ver derrotado al ex presidente Donald Trump una vez más se quedarán en simples deseos, ya que el ex presidente está empatado con Joe Biden de acuerdo a una encuesta publicada por el mismísimo New York Times.

Ambos están empatados en una hipotética revancha electoral en 2024, pero siguen siendo impopulares entre los votantes, según una encuesta del New York Times/Siena College publicada este martes.

Si las elecciones presidenciales de 2024 se celebraran hoy, tanto Biden como Trump recibirían un apoyo del 43% en general de los votantes registrados encuestados. Sin embargo, ambos hombres siguen teniendo altos números de desaprobación, con un 54% de votantes desaprobando a Biden y un 55% a Trump, según la encuesta.

La encuesta nacional es publicada aproximadamente 15 meses antes de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, y menos de seis meses antes de la primera contienda de las primarias. A pesar de estas altas calificaciones desfavorables, Biden y Trump continúan siendo los líderes dominantes para la nominación presidencial de sus respectivos partidos.

En otra encuesta del New York Times/Siena College publicada el lunes, Trump recibió un apoyo del 54% de los votantes en las primarias del Partido Republicano, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quedó en segundo lugar con apenas un 17%.

Nunca hay que dar por descontado a un showman como Trump, menos con el pésimo desempeño del cognitivamente destruido Biden. Han muerto más personas de Covid durante lo que va de su desastroso cuatrienio, la gasolina y la inflación están por las nubes y su intervención en el conflicto entre Ucrania y Rusia ha desviado cantidades obscenas de dinero en lo que debería de ser un fondo para ayudar a las millones de personas sin hogar que residen en Estados Unidos.

Lo podrán meter a la cárcel, pero la realidad es que la ineptitud de Biden, las corruptelas comprobadas de su hijo -solapadas por el padre- y la actuación de los “halcones” de su gabinete tienen a Biden al borde de perder las próximas elecciones.