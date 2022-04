Donald Trump aseguró que amenazó al gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y logró que este desplegara soldados “gratis” en la frontera para frenar la migración.

Esto lo dijo durante un mitin en Ohio que se llevó a cabo el día de ayer, 23 de abril; Donald Trump afirmó que nunca había visto a nadie “doblarse” así.

El gobierno federal y el presidente AMLO fueron puestos en ridículo, pues luego de que Trump contara esto a sus seguidores, la gente celebró y aplaudió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump detalló que esta negociación fue presidida por el canciller Marcelo Ebrard en junio de 2019.

En dicho momento, Donald Trump amenazó al gobierno de México encabezado por AMLO, con imponer aranceles a importaciones del país.

Como resultado, obtuvo que el gobierno federal desplegara 25 mil soldados en las fronteras Sur y Norte, además de que se accedió la operación del programa “Quédate en México”.

Donald Trump explicó que primeramente le pidió al representante de México, el canciller Marcelo Ebrard, 28 mil soldados en la frontera, gratis, por lo que este lo cuestionó por dicha medida: “¿gratis? ¿por qué haríamos eso en México?”.

Como resultado a la negativa del gobierno mexicano, Donald Trump amenazó con imponer un 25 por ciento de aranceles a las importaciones, por lo que la administración de AMLO terminó accediendo.

“Después de eso me miró (el canciller) y me dijo: ¡señor, sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera; sería un honor tener ‘Quédate en México’; queremos tener ‘Quédate en México’!”, se burló Trump.

Dos semanas después de la reunión entre Donald Trump y Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano desplegó 25 mil 500 soldados del Ejército y de la Guardia Nacional en las fronteras con el fin de frenar la migración.

De los 25 mil 500 elementos de seguridad, 10 mil 500 fueron desplazados en la frontera Sur y 15 mil en la frontera Norte con Estados Unidos.

Asimismo se implementó el programa ‘Quédate en México’ mediante el cual Estados Unidos regresó al país nacional a 71 mil solicitantes de terceros países en el periodo de 2019 y 2021, a la espera de sus procesos de asilo estadounidenses.

Sin embargo, a pesar de las burlas al Gobierno de México, el expresidente Donald Trump aseguró que “le cae bien” el presidente AMLO.

“Es un tipo muy agradable (AMLO). Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”.

Donald Trump