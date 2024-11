La calificadora redujo su previsión de crecimiento para México en 2025, debido a los riesgos e incertidumbre económica por el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

De acuerdo con la calificadora, existen tres factores que impactarán negativamente en el crecimiento de la economía mexicana durante año 2025.

Standard and Poor’s advierte que dos de esos factores serían ocasionados por el gobierno de Donald Trump, mientras que el tercero se relaciona con los cambios constitucionales en México.

Gobierno de Donald Trump y reforma al poder judicial impactarán crecimiento para México, advierte Standard and Poor’s

En el documento “Panorama económico para los mercados emergentes, primer trimestre de 2025″, la calificadora Standard and Poor’s redujo su perspectiva de crecimiento para 2025 de 1.5 a 1.2 por ciento en México.

De acuerdo con Standard and Poor’s, son varías fuentes las que prevén que el crecimiento para México será más débil de lo que se había planteado en un principio.

Lo anterior, ante la reciente amenaza de Donald Trump sobre posibles cambios en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. (T-MEC), que podría impactar en la llegada de nuevas inversiones.

No obstante, a pesar de las amenazas del mandatario, la Standard and Poor’s considera que no habrá cambios importantes con respecto a la participación de México en el T-MEC.

“Varias fuentes de incertidumbre respaldan nuestra opinión de que la inversión fija será más débil de lo que habíamos previsto anteriormente: En primer lugar, bajo el mandato del presidente electo Trump, la amenaza de cambios al TMEC, cuya revisión está prevista para mediados de 2026, podría retrasar las decisiones de inversión. Nuestro escenario base supone que no habrá cambios importantes en el T-MEC, ni antes ni durante el proceso de revisión” Standard and Poor’s

En segundo lugar, otro factor a considerar en el gobierno de Donald Trump será la politica migratoria y la ola de deportaciones, lo que eventualmente afectaría el flujo de remesas y la demanda interna de la economía en México.

En tercer lugar, las reformas mexicanas aprobadas recientemente, tales como la reforma al Poder Judicial, también “podrían retrasar las decisiones de inversión hasta que haya más claridad sobre las implicaciones de esos proyectos de ley”, resalta la calificadora.

Economía en México para 2025: Standard and Poor’s considera que hay incertidumbre en torno a aranceles

Standard and Poor’s también alegó que, probablemente, el gobierno de Donald Trump implementará políticas proteccionistas, lo que podría generar una incertidumbre alta entre economías como China-Estados Unidos.

“Suponemos que Estados Unidos aumentará el arancel efectivo sobre las importaciones chinas a 25% desde alrededor del 14% actual, a partir de mediados de 2025. Esperamos que China responda también con un aumento a su tasa efectiva sobre las importaciones estadounidenses a 25%” Standard and Poor’s

En ese sentido, detalló que suponen un modesto aumento de los aranceles recíprocos entre Estados Unidos y China en 2025 y ningún arancel nuevo para el resto del mundo.

Esto, podría generar un impacto neto relativamente modesto en el PIB en la mayoría de los mercados emergentes fuera de China.

“Sin embargo, los riesgos a la baja para nuestras proyecciones son altos, y un posible endurecimiento de las condiciones financieras debido a la incertidumbre relacionada con el comercio suma otro riesgo”, reconoció Standard and Poor’s.