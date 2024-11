Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, pidió a México priorizar la atención en el sur del país, en la frontera de Chiapas, pues ahí es donde está la solución para la migración.

Señaló que durante el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el tema migratorio ha sido una de sus prioridades.

Durante una conferencia de prensa desde la Embajada de Estados Unidos en México, señaló que coincide con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en que se debe priorizar el desarrollo en el sureste de México y en Centroamérca para ayudar a contener la migración.

Ken Salazar dijo que espera que los proyectos que se han desarrollado en el sureste de México en el sexenio de AMLO sirvan, como se propuso, para el desarrollo de esta región y así elevar el bienestar y desarrollo del sureste de México y de Centroamérica.

Estas declaraciones se dan en el marco de las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre subir aranceles de 25 por ciento a productos mexicanos si nuestro país no hace más para frenar la migración y el tráfico de drogas, principalmente de fentanilo.

Cabe recordar que ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum contestó diciendo que las soluciones vendrán cuando no hayan amenazas sino trabajo conjunto.

Durante la conferencia mañanera de este martes 26 de noviembre, Claudia Sheinbaum dio a conocer la carta que le enviará al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Claudia Sheinbaum dijo que es probable que no esté enterado de que México tiene una “política integral” de atención a migrantes y como resultado de ello, con datos de las autoridades de Estados Unidos, la llegada de migrantes se ha reducido en 75 por ciento de diciembre de 2023 a noviembre de 2024.

La mitad de los que logran arribar a Estados Unidos es a través de una cita en CBP One, es decir, quienes buscan pedir asilo y hacen una larga espera para su cta.

Claudia Sheinbaum aseguró que ya no llegan grandes caravanas a la frontera de Estados Unidos con México.

La presidenta de México dijo que es necesario tener otro modelo de movilidad laboral, necesario para Estados Unidos, y de atención a las causas para quienes dejan sus países por necesidad, en referencia principalmente a los países de Centroamérica.

Dijo que para ello sería necesario que Estados Unidos destine parte de lo que da a la guerra para construir la paz y el desarrollo y con ello se atender de fondo la movilidad de las personas.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, dijo que “el horno no está para bollos " y que la imposición de aranceles provocaría una grave crisis económica en el país.

Dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum le está dando argumentos a Donald Trump para que arremeta contra el país con la reforma que votan hoy 26 de noviembre para desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como parte del grupo de siete organismos autónomos.

“Lo que Morena, lo que el régimen no entiende, es que el horno no está para bollos. Hoy mismo vamos a votar una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que implica la desaparición del IFT eso viola de manera flagrante el capítulo 18 del T-MEC. Entonces están dándole elementos a Trump, jamás me pondré de su lado, estoy del lado de México, pero le están dando elementos para cometer este tipo de barbaridades y hay quien dice no pasa nada, a China ya le ha puesto esos aranceles, sí nada más que China solo le exporta a Estados Unidos alrededor del 15 por ciento de lo que exporta China. México, le exporta a Estados Unidos más del 80 por ciento.”