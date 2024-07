Fred C. Trump III, sobrino del candidato republicano, reveló unas polémicas declaraciones de Donald Trump sobre “ciertas personas con discapacidad”, a quienes, según su nuevo libro, es mejor dejarlas morir.

El nuevo libro del sobrino de Donald Trump será publicado el martes 30 de julio y no sería la única declaración que dio el candidato republicano que buscará la presidencia de Estados Unidos el 5 de noviembre de este 2024.

La hermana de Fred Trump III, Mary, también publicó un libro en 2020, en donde hablaba del lenguaje racista de Donald Trump; la nueva publicación fue escrita precisamente por las elecciones de Estados Unidos 2024.

Ciertas personas con discapacidad “simplemente deberían morir”: esto dijo Donald Trump según su sobrino

El nuevo libro del sobrino de Donald Trump “All in the Family: The Trumps and how we got this way” habla de ciertas declaraciones del candidato republicano al inicio de la pandemia de Covid-19, sobre las personas con discapacidad.

Este extracto del nuevo libro de Fred Trump III fue compartido en la revista Time, y señala que Donald Trump declaró en reunión privada que ciertas personas con discapacidad estarían mejor muertas.

La reunión privada con Donald Trump ocurrió después de una sesión entre el entonces presidente, su secretario de Salud, Alex Azar y un grupo de defensores de las personas con discapacidad.

Fue en privado cuando su tío empezó a hablar en contra de “esa gente”, en referencia de las personas con discapacidad, quienes según Donald Trump, “simplemente deberían morir” ya que en su estado provocan gastos.

“Él estaba hablando de gastos. Nosotros estábamos hablando de vidas humanas. En el caso de Donald Trump, creo que lo que realmente importaba eran los gastos [..]”. Fred Trump III sobre opinión de Donald Trump

Pese a que no dijo nada en ese momento, el sobrino de Donald Trump se vió afectado por esa declaración debido a su hijo William, quien padece una mutación KCNQ2, fallo genético que le ha causado diversos daños.

William Trump tiene un fondo de ayuda de parte de la familia del republicano, sin embargo, cuando Fred III intentó pedirle ayuda a Donald Trump, el ex presidente suspiró y le dijo que tal vez lo mejor sería dejarlo morir.

Fred Trump III y Donald Trump en La Casa Blanca (Redes sociales)

Donald Trump sí sería racista por este comentario: afirma nuevo libro de su sobrino

Para The Guardian, Fred Trump III narró otra anécdota que aparecería en su nuevo libro, la cual es respecto al lenguaje racista de Donald Trump, que confirmaría dicha mentalidad hacia las personas afrodescendientes.

De acuerdo con el sobrino de Donald Trump, mientras estaba en casa de sus abuelos en los años 70, el empresario llegó maldiciendo por un rayón que sufrió uno de sus automóviles, entonces un Cadillac descapotable.

Señala que Donald Trump se encontraba furioso y declaró entre su disgusto “mira lo que hicieron los negros (niggers) ”, palabra despectiva en contra de las personas afrodescendientes.

Sin embargo, Donald Trump no había visto quién había hecho el rayón en su coche, solamente dirigió su ira en calidad racial, pensamiento que atribuye a las personas racistas.