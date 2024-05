Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, comparó a los migrantes hacia dicho país con el personaje Hannibal Lecter; “están destruyendo nuestro país”, aseguró el también expresidente de Estados Unidos.

Durante un discurso de campaña en Wildwood, Nueva Jersey, Donald Trump atacó de nueva cuenta a los migrantes al hacer referencia a la película “El silencio de los inocentes”, título que recibió en México la película sobre el doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra psicópata, violento y antropófago.

“¿Alguien ha visto alguna vez ‘El silencio de los corderos’? El difunto gran Hannibal Lecter. Es un hombre maravilloso”, expresó Donald Trump ayer domingo 12 de mayo; “a menudo tenía a algún amigo para cenar”, agregó, para lugar señalar a los migrantes.

Donald Trump fue más explícito en las declaraciones con las que relacionó a los migrantes con el personaje Hannibal Lecter, de “El silencio de los inocentes” o “El silencio de los corderos”. De esta manera, dijo que se trata de “gente de manicomios e instituciones mentales”.

En ese sentido, el expresidente de Estados Unidos reiteró su discurso en torno a la migración hacia su país:

“Llegan sin control alguno, sin autorización alguna. Y no podemos permitir que esto suceda. Están destruyendo nuestro país, y nosotros nos quedamos sentados y será mejor que ganemos estas elecciones, porque si no lo hacemos, nuestro país estará condenado. Va a estar condenado al fracaso”

“Estamos dejando entrar en nuestro país a gente que sólo nos traerá problemas”, aseguró Donald Trump durante el mismo discurso de campaña en Wildwood, Nueva Jersey.

Sin embargo, no fue la primera vez que Donald Trump relacionó a los migrantes hacia Estados Unidos con el personaje de Hannibal Lecter, ya que apenas en marzo de 2024 hizo declaraciones en ese sentido para el medio conservador Right Side Broadcasting Network (RBSN).

Durante la entrevista hecha desde Mar-a-Lago, en el sur de Florida, Estados Unidos, donde se ubica su residencia, esto fue lo que dijo el magnate republicano:

“Son gente dura, en muchos casos de cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios (...) ya sabes, manicomios, eso es propio de (la película) The Silence of the Lambs (…) no los queremos en este país“

Donald Trump