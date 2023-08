El lunático Joe Biden llevará a Estados Unidos a la tercera guerra mundial: acusa el ex presidente estadunidense Donald Trump.

Los ataques de Donald Trump hacia Joe Biden continúan, al ser los dos favoritos para contender por la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre de 2024.

Sin embargo, pese a los dichos de parte de Donald Trump en cuanto a que la administración de Joe Biden sobre la guerra de Ucrania, la frontera con México o que es un presidente corrupto, encuestas revelan que no lo quieren de vuelta por su edad.

Donald Trump acusa a Joe Biden de ser un lunático que llevará a Estados Unidos a la tercera guerra mundial

En un vídeo de 28 segundos, Donald Trump calificó a Joe Biden de corrupto y lunático delirante, que llevará a Estados Unidos a la tercera guerra mundial sin ninguna razón aparente.

Señaló que no solamente es corrupto, también “tonto e incompetente” que cree que se ha vuelto loco tal como reflejaría su gobierno que está llevando a Estados Unidos al “infierno” , además de a una amenaza ambiental, con las fronteras abiertas.

Agregó también las políticas de armamento del FBI del Departamento de Justicia, ya que es una “catástrofe mental”, por cuya culpa Estados Unidos terminará en una tercera guerra mundial.

“EL corrupto Joe Biden no sólo es tonto e incompetente, creo que se ha vuelto loco, un lunático delirante”. Donald Trum, ex presidente de Estados Unidos.

🇺🇸 | Donald Trump: “Biden está llevando a nuestro país al infierno. Terminaremos en la Tercera Guerra Mundial debido a este hombre”. pic.twitter.com/bpmF7M8RJl — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 30, 2023

Donald Trump ha señalado que de ser reelegido como presidente de Estados Unidos, tendría un mejor control de la frontera, la guerra de Ucrania, la relación con China y la inflación y deuda del país.

En Estados Unidos no quieren a Joe Biden ni Donald Trump como presidentes por “viejos”

En una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research , los ciudadanos de Estados Unidos no tienen una opinión favorable ni de Joe Biden ni de Donald Trump.

Tal como señalan, Joe Biden es demasiado viejo para ser un “presidente eficaz”, mientras que Donald Trump es un corrupto y deshonesto que debería madurar, esto sin hacer distinción de preferencia entre republicanos y demócratas.

De acuerdo con otra encuesta realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette, Donald Trump y Joe Biden se encuentran empatados en la intención de voto para la elección presidencial de 2024.

Según esto, entre los republicanos, Donald Trump está en primer lugar entre los posibles candidatos presidenciales de dicho partido, sobrepasando a Ron DeSantis por 24% .

Mientras que en el Partido Demócrata, Joe Biden encabeza la encuesta, sobrepasando a Robert F. Kennedy por 40%, ya que el actual presidente tiene 54%.