La casa y consultorio de Leopoldo Luque fueron allanados esta mañana

México.- Autoridades en Argentina allanaron la mañana del 29 de noviembre la casa y consultorio de Leopoldo Luque, el médico de Diego Armando Maradona, quien está señalado por presuntamente haber cometido homicido culposo (que no fue intencional) y abandonar al futbolista.

Policías decidieron allanar las propiedades del médico para buscar información que determine si era responsable de cuidar a Maradona después que la operación por un hematoma subdural.

El neurocirujano no estaba el 25 de noviembre en la casa donde murió el exfutbolista, pero hizo una llamada al 911 para pedir una ambulancia.

Luque es la primer persona que se investiga por el posible asesinato. De acuerdo con el medio argentino La Nación, cuando las autoridades llegaron a su casa y consultorio, se dijo sorprendido por las acusaciones.

El fiscal general de San Isidro en Aregentina, John Broyad, pidió realizar la investigación luego de anunciarse la muerta del "Pelusa", a los 60 años, por un paro cardiaco.

De acuerdo a investigaciones, el médico era el único de los integrantes del entorno de Maradona que no había declarado como testigo.

La enfermera Dahiana Madrid declaró a la justicia argentina que en la casa de Maradona no había un desfibrilador y suero , por lo que cuando el futbolista sufrió el paro cardiaco, intentó salvarlo con respiración boca a boca, de acuerdo con Clarín.

El histórico médico de Maradona, Alfredo Cahe, comentó que Maradona falleció de "una manera insólita", pues una persona tenía que haberlo estado cuidando las 24 horas.

"No me pareció lógico que le dieran el alta tan rápidamente. Diego tendría que haber permanecido, no solamente en esa clínica, sino en un lugar profundamente internado con una infraestructura diferente" Alfredo Cahe