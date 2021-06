El ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue sentenciado a 22 años y medio de prisión por el homicidio de George Floyd, ciudadano afrodescendiente al que mató colocando una rodilla en su espalda y cuello.

Derek Chauvin fue sentenciado por el homicidio no intencional, aunque no se adjudicaron sentencias por homicidio no intencional con desprecio a la vida y homicidio accidental, las cuales serían menores.

Información en desarrollo...