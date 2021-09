Greta Thunberg critica a líderes mundiales por el cambio climático: “puro bla, bla, bla”

La joven ambientalista sueca Greta Thunberg criticó el pobre actuar de los líderes mundiales para combatir el cambio climático, al acusar que solo caen en el “bla, bla, bla

Durante la cumbre Youth4Climate en Milán, Italia, Greta Thunberg lamentó que se ha prometido mucho, pero se ha hecho poco en casi tres décadas desde la histórica Cumbre de la Tierra.

Por lo que reprendió a los líderes mundiales por decir demasiado “ bla, bla, bla ” durante 30 años.

Además de no cumplir con las promesas de financiamiento mientras el cambio climático causa estragos a nivel mundial.

En su intervención en la cumbre, Greta Thunberg afirmó que los líderes mundiales simulan que escuchan a los jóvenes, pero en realidad no lo hacen.

La activista señaló que los líderes mundiales no están escuchando a los jóvenes, pues basta con ver cómo las emisiones (de dióxido de carbono) siguen en aumento.

“Invitan a jóvenes seleccionados a reuniones como esta y simulan que nos están escuchando. Pero no lo hacen. Claramente no nos están escuchando. Basta con mirar los números. Las emisiones siguen aumentando. La ciencia no miente”

Greta Thunberg. Activista medioambiental