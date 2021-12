Declaran a Gabriel Boric ganador de las elecciones presidenciales de Chile

El candidato de izquierda, Gabriel Boric, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de Chile.

Esto luego de imponerse a José Antonio Kast con 54.72% de los votos frente al 45.28%, según expresó el Servicio Electoral.

Tras lo anterior, el candidato de ultraderecha aceptó su derrota pues en su cuenta de Twitter expresó que había felicitado a Gabriel Boric luego de ganar por una estrecha diferencia.

“Acabo de hablar con @gabrielboric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva”, escribió.

Fue desde las primeras horas de la mañana, que los chilenos acudieron a votar para decidir si sería Gabriel Boric o José Antonio Kast el próximo mandatario de Chile.

Gabriel Boric pronuncia su primer discurso como presidente de Chile

Luego de los resultados, Gabriel Boric, pronunció su primer discurso como presidente de Chile.

En su conferencia, agradeció a los miles de votantes por darle la elección tras diversas inconformidades y diversidades.

Asimismo, reafirmó que en su nuevo gobierno no habrá discriminación ni habrá violencia contra las minorías y mujeres y el apoyo de organizaciones feministas será fundamental.

“Agradezco con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria, que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar”

“Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que formaron, quiero decirles: Cuenten con nosotros”, dijo Gabriel Boric.

Por otra parte, el ganador de las elecciones presidenciales reafirmó su compromiso por cuidar la democracia y por las diferentes ideologías.

“Seré un presidente que cuide la democracia. (También) les recuerdo que estamos acá para escuchar a quienes piensan diferente”, puntualizó.

De igual manera, Gabriel Boric señaló que no apoyará proyectos que destruyan las comunidades y declaró que lo que respecta a cambio climático no es una invención así como las instituciones no serán reinos del abuso.

El ganador de las elecciones presidenciales también expresó que, en lo que cabe a la Constitución se está construyendo con una paritaria con presencia de los pueblos indígenas.