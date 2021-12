David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, no se ha vacunado contra Covid-19 porque “confía en la medicina tradicional”

David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, no se ha vacunado contra el Covid-19 porque “confía en la medicina tradicional”.

Luego de que Bolivia diera a conocer que como parte del combate al virus del Covid-19, las personas que no se encuentren inmunizadas no podrán ingresar a lugares públicos a menos de presentar una prueba PRC con 48 horas de antelación.

Los focos se han encendido frente al vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, quien en ocasiones anteriores ha declarado que no es necesario vacunarse contra el Covid-19 puesto que la enfermedad puede superarse con “inmunidad natural”.

De acuerdo con las declaraciones de David Choquehuanca, el mandatario de Bolivia ya habría generado inmunidad contra el Covid-19 al padecer la enfermedad en dos ocasiones anteriores.

“Me he asustado pero he superado, luego me ha dado otra vez, igual he superado con la medicina natural, entonces, luego ya no me he dado cuenta si me ha dado otra vez, pero me cuido”.

David Choquehuanca