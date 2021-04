En Estados Unidos se tienen registradas alrededor de 5 millones de personas que no se han puesto la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19.

Estados Unidos ha sido uno de los países que no ha demorado en adquirir vacunas contra Covid-19 para proteger a su población.

Sin embargo, esto no ha sido garantía de que la población estuviera de acuerdo con ponerse la vacuna, especialmente la segunda dosis.

Hasta el momento se tienen registrados 5 millones de estadounidenses que recibieron la primera dosis de la vacuna pero no se han aplicado la segunda dosis.

El diario "The New York Times" fue quien dio a conocer los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Ahí se revela que alrededor de 5 millones de personas se han perdido la segunda dosis de las vacunas de "Pfizer" y "Moderna".

Además, asegura que este número significa el 8% del total de las personas que fueron vacunadas con la primera dosis.

¿Por qué no se quieren poner la segunda dosis?

Luego de recibir la primera dosis de la vacuna, el ánimo por vacunarse ha cambiado radicalmente.

Sin embargo, no es solo que "la gente no quiera vacunarse" sino que son varios los factores que influyen para que los estadounidenses no reciban la segunda dosis.

El principal motivo son los problemas que las personas han reportado acerca de algunos de los establecimientos que se encargan de proporcionar las dosis,.

De acuerdo con varias declaraciones, estos establecimientos no tienen la misma marca que las personas vacunadas recibieron en su primera dosis.

Y no les da confianza ponerse la segunda dosis proveniente de una marca distinta a la primera.

Por otro lado, existen también quienes le temen a los posibles efectos secundarios , como por ejemplo coágulos o cualquier otro tipo de síntomas

Por esa razón, la segunda dosis ha causado temor en este grupo de personas.

Mientras que por último, el tercer grupo, solo muestra indiferencia hacia su persona.

Soluciones que aporta Estados Unidos

Estados Unidos ha decidido que no se va a quedar de brazos cruzados, puesto que es importante que los vacunados reciban las dosis completas.

En el caso de aquellos que no pudieron conseguir la vacuna de la marca que les correspondía, Jim Cohn, representante de la cadena de farmacia Walgreen salió a dar un comunicado.

En el cual, explicó que el problema con las vacunas ha afectado solo a un porcentaje mínimo de personas, quienes habían programado sus citas en línea.

Por lo que Cohn indicó que este grupo de personas debe reprogramar sus citas de acuerdo con la disponibilidad de la vacuna.

Además informó que casi el 95% de las personas que recibieron su primera dosis de vacuna en Walgreen recibieron también la segunda dosis con éxito.

Mientras que en el caso de los que le temen a presentar coágulos, Estados Unidos decidió informar a su población al respecto.

Explicaron que los únicos reportes de coágulos se dieron con la vacuna perteneciente a Johnson & Johnson y el país decidió suspenderla.

Otra medida que tomaron los funcionarios de la salud de Estados Unidos fue mandar mensajes de texto o cartas a sus habitantes.

Esto con el objetivo de para recordarles que deben aplicarse su segunda dosis correspondiente.

¿Por qué esto es preocupante para Estados Unidos?

De acuerdo con los especialistas, recibir una sola dosis de la vacuna no te protege contra el virus.

Se necesitan las dos dosis correspondientes para que los individuos puedan adquirir inmunidad real.

Por otro lado, hasta el momento, las vacunas son la solución más cercana para poder frenar los contagios de Covid-19.