El Congreso de Estados Unidos tuvo una jornada larga, por los disturbios provocados por los manifestantes a favor de Donald Trump.

Luego de los históricos disturbios en el capitolio, el Congreso de Estados Unidos validó los votos de la elección presidencial, que le dieron el triunfo al demócrata Joe Biden, quien asumirá su cargo el próximo 20 de enero.

Este 6 de enero, el Congreso de Estados Unidos se reunió para contar y validar los votos de las elecciones presidenciales de cada estado, de acuerdo con las leyes que rigen el proceso electoral en EU.

Sin embargo, los votos de las elecciones presidenciales de noviembre 20202 fueron validadas previamente por el gobierno de cada condado de Estados Unidos. Posteriormente, el 14 de diciembre, el Colegio Electoral validó los votos que le dieron el triunfo a Joe Biden.

Piden juicio político o destitución para Donald Trump

Durante la sesión, el Senado rechazó objetar la certificación de los resultados en Arizona con 93 votos en contra y seis a favor. Los seis senadores que votaron en contra fueron los republicanos: Ted Cruz, Josh Hawley, John Neely Kennedy, Roger Marshall, Cindy Hyde Smith y Tommy Tuberville.

Mientras el Congreso de EU ratificaba los votos, 17 demócratas del Poder Judicial le pidieron al vicepresidente, Mike Pence, que utilizara la enmienda 25, que permite la destitución del presidente Donald Trump.

Por su parte, los demócratas pedían someter a Donald Trump a un juicio político, por deslegitimar las elecciones presidenciales y poner en riesgo la seguridad del país, por los disturbios en el capitolio.

Congreso de Estados Unidos vive disturbios

El Congreso de Estados Unidos tuvo una jornada interrumpida, por la tarde suspendió la sesión, luego de que se presentaran disturbios en el capitolio provocados por manifestantes a favor de Donald Trump, incluso se reportó la muerte de una mujer.

Cuando el Congreso de Estados Unidos reanudó la sesión, el vicepresidente de EU, Mike Pence, quien encabezó el conteo de votos, condenó los actos de violencia en el capitolio y lamentó que hayan resultado personas heridas.

“Hoy fue un día oscuro en la historia del Capitolio de los Estados Unidos… Condenamos la violencia que tuvo lugar aquí en los términos más enérgicos posibles. Lamentamos la pérdida de vidas en estos salones sagrados, así como las heridas sufridas por quienes defendieron nuestro Capitolio” Mike Pince

El vicepresidente, Mike Pence, aseguró que se ratificarían los resultados en las elecciones, pesar de que Donald Trump le pidió impedirlo. Mike Pence le aclaró que la Constitución de EU no le permitía hacer eso, de acuerdo con The New York Times.