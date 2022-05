El sueño de muchos seguro ha sido recibir una transferencia por error y esto le pasó al usuario de Twitter @Adropero, de Colombia, que recibió en su cuenta 12 millones por error.

El usuario compartió la experiencia “super inusual” que vivió cuando “Carolina Guzmán” le depositó millones de pesos.

El usuario @Adropero compartió que el pasado 30 de abril recibió una transferencia inusual en su cuenta de Bancolombia.

Al entrar a la aplicación de su banco notó que tenía una transferencia por 12 millones de pesos colombianos, lo equivalente a 61 mil 808.22 pesos mexicanos.

A pesar de que reconoció que fantaseaba con que algo así le ocurriera alguna vez, aclaró que no podía dejar que alguien perdiera tanto dinero por un error.

Además, pidió ayuda de la comunidad de twitter para localizar a “Carolina Guzmán”, de quien venía la transferencia, para poder localizarla y devolverle su dinero.

“Siempre quise que algo así me pasara a mí. Pero no marica, no soy capaz de quedarme con algo que no es mío”

@Adropero