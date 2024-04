Debido a que casi no hay agua en Bogotá, Colombia, pues se registran niveles críticos en los embalses , las autoridades ahora le piden a las parejas que se bañen juntos.

Bogotá, Colombia, se enfrenta a una grave crisis hídrica debido a los efectos del Niño pues algunos de los embalses que surten de agua la ciudad se encuentran a menos del 20% de su capacidad respecto a años anteriores.

Ante esto, se implementaron varias medidas para ahorrar agua y, una de ellas, además de cortes rotativos en el suministro del agua, es que ahora le piden a las parejas que se bañen juntos.

Le piden a las parejas que se bañen juntos para ahorrar agua en Bogotá, Colombia

Así como leíste: ahora el gobierno de Bogotá le pide a las parejas que se bañen juntos ¡para ahorrar agua!

Carlos Fernando Galán, alcalde de la capital de Colombia, le pidió a las parejas que se bañen juntos como parte de un “ejercicio educativo sobre el ahorro de agua, nada más”.

Aunque internautas criticaron esta medida y bromearon con que les haría gastar más agua de la esperada, el mandatario señaló que “solo es bañarse”.

Esto porque aseguró que este tipo de cambios son clave para contrarrestar los efectos del Niño en Bogotá y del cambio climático.

Además, el alcalde de Bogotá recomendó que, si no vas a salir de tu casa, no te bañes, por lo que ahora tienes una buena excusa para no hacerlo.

Estas acciones se suman a otras que buscan almacenar agua ante la grave sequía que enfrenta la ciudad como:

No lavar los automóviles

No bañar a las mascotas

Disminuir la limpieza del hogar

Casi no hay agua en Bogotá; embalses están al 20% de capacidad

Los embalses que surten de agua a Bogotá, Colombia, se encuentran al 20% de su capacidad respecto a años anteriores. Esto debido a la falta de lluvias provocadas por el fenómeno del Niño.

El pasado jueves 11 de abril de 2024, el gobierno de Bogotá, Colombia, implementó el racionamiento del agua por medio de cortes rotativos pues casi no hay agua que surta la ciudad.

De esta manera, Bogotá y 10 ciudades de sus alrededores sufrirán un corte de agua corriente que durará 24 horas cada 10 días, dependiendo el turno que les toque, lo que afectará a cerca de 9 millones de personas.

De acuerdo con los informes, la ciudad de Bogotá, Colombia consume en promedio 18 metros cúbicos por segundo y con el racionamiento se busca una reducción de dos metros cúbicos por segundo.

Se espera que para el final de 2024 los embalses que surten de agua la ciudad se llenen en más del 70% de su capacidad con estas medidas como que las parejas se bañen juntos, para evitar que en 2025 se repita la sequía.