México. - La periodista Lourdes Mendoza, compartió a través de redes sociales una foto en la que asegura, aparece el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con lo informado por la propia Lourdes Mendoza, la fotografía en la que presuntamente aparece Enrique Peña Nieto trotando, fue tomada en una playa de Marbella en España.

De la misma forma, la periodista señaló que la imagen muestra a Enrique Peña Nieto (de espaldas) en una zona que se ubica entre el hotel Marbella club y el Hotel Puente Romano.

Además, el reporte de Lourdes Mendoza refiere que Enrique Peña Nieto, a quien en la imagen se le señala dentro de un círculo para identificarlo, se encontraba corriendo.

Sobre la imagen en la que aseguró se observa al expresidente de México en absoluta calma, la periodista apuntó que el gobierno federal le ha dado “tranquilidad” a Peña Nieto.

Por ello afirmó que existe un pacto entre el gobierno federal actual con el exmandatario nacional del que aseveró, es “cada día más evidente”.

Tras insistir en que la llamada Cuarta Transformación “no irá” tras Enrique Peña Nieto, Lourdes Mendoza cuestionó sobre el paradero de Tanía Ruiz, novia del expresidente.

“Miren al ex pdte @EPN quien no deja los buenos hábitos. Aquí la prueba, corriendo en la playa de Marbella entre el hotel Marbella club y el hotel puente romano. Obvio, con la tranquilidad de que la 4T ,por el pacto cada día más evidente, no irá tras él, pero y dónde estará Tania?”

Lourdes Mendoza