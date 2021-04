¿Qué pasó con el Presidente Enrique Peña Nieto?

Enrique Peña Nieto pudo haber re-estructurado a todo México, entonces, ¿qué le pasó?..

Peña Nieto y su...¿cáncer de tiroides?

Enrique Peña Nieto, como político y ser humano, sí era lo que la Historia hubiera esperado para recuperar a México de una inentendible guerra contra el narcotráfico, que al parecer, nunca iba a terminar; y sin tendencias partidistas, aquel hombre llamado Enrique, que sólo con su entusiasmo había estabilizado y enderezado al Estado de México como gobernador en su momento, que cumplió su sueño de casarse con una actriz famosa, como lo hiciera en su momento Miguel Alemán hijo, ex-Gobernador de Veracruz, no logró su misión presidencial como debió haber ocurrido.

Igual que re-estructuró al Estado de México, Enrique pudo haber re-estructurado a todo México, entonces, ¿qué le pasó?..

Todo México se enteró de que a su recién elegido democráticamente Presidente de la Nación, Enrique Peña Nieto, le diagnosticaron cáncer de tiroides, está descrita esa historia en la revista Proceso con la pluma de Arturo Rodríguez García en su edición del 31 de Julio del 2013, explicando que durante la operación del entonces Presidente Peña Nieto, los cirujanos no encontraron cáncer, ni en su tiroides, ni en todo su cuello, y que su evolución iba a ser, en cuestiones de salud, óptima, como lo fue afortunadamente durante todo su mandato sexenal.

¿Se equivocaron los médicos?

¿Se equivocaron los médicos en el diagnóstico pre-operatorio de cáncer de tiroides del Presidente?, o más bien, ¿el Presidente recibió algún tratamiento pre-operatorio que le haya desaparecido ese cáncer de tiroides diagnosticado presuntamente con certeza, y por esos médicos de renombre?..

Aproximadamente 10 días antes de la operación de cuello de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, me llamó un médico otorrinolaringólogo que formaba parte del Estado Mayor Presidencial de esa época, y que trabajaba en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, para preguntarme sobre mi tratamiento para tratar el cáncer tomando sólo ácido cítrico puro y sus indicaciones.

El ácido cítrico como tratamiento contra el cáncer

No supe después si éste médico le compartió la información al Presidente, o si le indicó tomar ácido cítrico como le expliqué, pero lo que si sé, igual que todo México, es que el Presidente Enrique Peña Nieto se recuperó impresionantemente después de aquella operación, y que quizá esa haya sido la causa por la que su gobierno no resultó tan exitoso, políticamente hablando, como debió haber sucedido, por la incertidumbre emocional que le generó haberse curado de cáncer y no difundir cómo lo hizo a todos los mexicanos enfermos de esa terrible enfermedad, y a todo el mundo, como lo pudo haber hecho siendo primer mandatario de una nación.

Nota médica agregada: Está publicado el caso de una paciente que en 10 días se curó de cáncer grave, llamado mieloma múltiple, sólo tomando ácido cítrico como tratamiento, basándose en mi trabajo publicado desde Marzo del 2007, en la Revista: International Journal of Scientific Research (IJSR), volumen 5, número 12, Diciembre del 2016, página: 683.