Una mujer de 28 años cayó muerta súbitamente mientras hacía ejercicio en un gimnasio de Ecuador. El momento quedó registrado en video.

Se cree que la mujer, identificada como Betsy Dayana Jaramillo Ramírez, cayó muerta súbitamente porque sufrió un infarto mientras hacía sentadillas.

El hecho se registró el 29 de noviembre en el gimnasio Zona Muscular de Santa Rosa, provincia de El Oro, y el video circuló rápidamente en Twitter.

Cae muerta mientras hace ejercicio (Twitter)

Así murió súbitamente una mujer en el gimnasio

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que una mujer cae muerta súbitamente mientras se ejercita.

Las imágenes revelan a Betsy Jaramillo levantando un disco mientras hace sentadillas, pero poco a poco su ritmo va disminuyendo hasta que de pronto se detiene y voltea a su izquierda.

En sólo unos segundos, cae súbitamente y muere. Rápidamente, a su alrededor comienzan a aparecer personas que intentan ayudarla, pero ella no responde.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Teresita, pero desgraciadamente llegó sin signos de vida y los médicos la declararon muerta.

Hasta ahora no se han informado las razones por las que la joven cayó muerta súbitamente, sin embargo, medios locales han comentado que aparentemente sufrió un infarto y que no tenía afecciones previas.

¿Qué es la muerte súbita?

La muerte súbita es un paro cardíaco que se produce inesperadamente en personas con un buen estado de salud.

Dado que in infarto se produce súbitamente, se requiere de atención médica inmediata. No obstante, no existe forma de prevenirlo y esto no siempre es posible

Como tal, la muerte súbita no muestra síntomas previos pero sí existen signos que podrían ayudarnos a solicitar atención médica lo más pronto que podamos:

Pérdida de conocimiento

Ausencia de respuesta ante estímulos

Pérdida del tono habitual de la piel, que se vuelve azul violeta