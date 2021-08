Biden: Estados Unidos “actuará rápidamente” contra el terrorismo en Afganistán

México.- Tras la toma del gobierno de Afganistán por parte de los talibán, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden declaró que se esta ejecutando un plan para responder a todo tipo de colapso.

El presidente Joe Biden interrumpió sus vacaciones en Camp David para volar a la Casa Blanca y dar un mensaje ante el caos que se vive en Kabul.

Mensaje en el que, el presidente de los Estados Unidos declaro que se estará analizando la situación para responder a todo tipo de contingencia, incluyendo el colapso rápido que se vive ahora.

Joe Biden defiende la retirada militar de Afganistán

Al mismo tiempo, Joe Biden sostuvo que mantiene “firmemente” su decisión de retirar las tropas militares de Afganistán.

Aunque reconoció que la toma de la capital afgana por parte de los talibanes se produjo “más rápido de lo anticipado”.

Agregando que la decisión de respaldar la retirada militar de Afganistán no ha sido sencilla señalando que no había un buen momento para tomar esta decisión.

No obstante, el presidente Joe Biden, declaró que los soldados estadounidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a librar por sí mismas.

Construir una nación nunca fue un objetivo de Estados Unidos en Afganistán: Joe Biden

Durante conferencia, Joe Biden recordó la misión inicial de los Estados Unidos en Afganistán:

“Fuimos a Afganistán hace casi 20 años con unos objetivos claros: que los que nos atacaron el 11 de septiembre de 2001 fueran traídos a la Justicia y que Afganistán no fuera un lugar para Al Qaeda. Y hemos conseguido que Al Qaeda está mucho más débil” Joe Biden

Declarando que la misión en Afganistán nunca fue crear una democracia centralizada sino evitar un ataque terrorista en suelo estadounidense.

Además, Joe Biden advirtió que su país defenderá a su gente con “fuerza devastadora” si los talibanes atacan a personal estadounidense o sabotean la evacuación de Afganistán.

Para finalizar, Biden anunció llevar a unos 5 mil soldados el despliegue militar en Kabul para asegurar la evacuación de civiles.