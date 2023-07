El expresidente de Estados Unidos Barack Obama compartió su playlist 2023 con un selecto repertorio de sus canciones favoritas de este verano en la que incluyó al mexicano Peso Pluma.

En sus cuentas de redes sociales, Barak Obama compartió su acostumbrada playlist de verano en la que en esta ocasión hizo una interesante mezcla de lo nuevo con lo antiguo y para sorpresa de muchos, Peso Pluma fue uno de los elegidos .

“Como hago todos los años, aquí hay algunas canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Espero escuchar lo que me he perdido”, escribió el exmandatario estadounidense.

Barak Obama se declara fan de “La Bebé” de Peso Pluma

En su playlist 2023 de más de 40 canciones, Barak Obama se declaró fan de Peso Pluma con su exitosa canción “La Bebé”, en la que colabora con el reguetonero mexicano Yng Lvcas.

Y es que en su lista de canciones de verano, el expresidente de Estados Unidos recomendó especificamente la versión “remix” de La Bebé, en la que participa Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma.

Sin embargo, Peso Pluma no es el único cantante de habla hispana que aparece en la playlist 2023 de Bark Obama, pues también lo hacen la española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro con su canción “Vampiros”.

Esta esta es la playlist 2023 de Barak Obama para este verano

Esta es la lista completa de canciones favoritas del verano 2023 de Barack Obama: