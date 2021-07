Autoridades dialogan con México extradición de Tomás Zerón: Embajada de Israel

El titular de la Embajada de Israel en México, Zvi Tal, aseguró que las autoridades correspondientes de su país ya están dialogando con sus homólogos la extradición de Tomás Zerón.

Asimismo, aseguró que la petición de extradición de Tomás Zerón no está siendo retrasada por parte del Estado israelí por ningún motivo.

La Embajada de Israel además aseguró que su país no involucra “consideraciones políticas” cuando se trata de peticiones de extradición.

Y reiteró que Israel y México se encuentran en negociación sobre los requerimientos y evidencias que necesita la ley israelí para proceder con la extradición de Tomás Zerón.

Zvi Tal hizo la aclaración debido al artículo de The New York Times (NYT) “Tomás Zerón buscado por la justicia de México se refugia en Israel” publicado el 15 de julio.

El embajador de Israel aseguró que la fuente citada por el medio estadounidense no tiene autoridad en asuntos de extradición por lo que los reclamos “no tienen base alguna”.

“Con referencia al artículo publicado en el The New York Times “Tomas Zerón buscado por la justicia de México se refugia en Israel” quiero aclarar que los reclamos mencionados no tienen base alguna. La fuente citada no tiene ningún involucramiento o autoridad en estos asuntos.

Zvi Tal, embajador de Israel en México