El gobierno de Argentina solicitó a la Corte Penal Internacional una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro, referente al presumible fraude que cometió en las elecciones de Venezuela el 28 de julio.

Por la mañana de hoy viernes 6 de septiembre, varios ex presidentes iberoamericanos como Vicente Fox y Felipe Calderón, entre otros, denunciaron también ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro.

Entre los cargos que se presentan en la denuncia contra Nicolás Maduro de los ex presidentes y el gobierno de Uruguay, mencionan que atenta contra los derechos humanos en Venezuela y comete crímenes de lesa humanidad.

Mediante un comunicado de prensa, la Cancillería Argentina compartió que exhortó a la Corte Penal Internacional una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro y los cabecillas de su régimen, en Venezuela.

El documento que se compartió en X (antes Twitter) menciona que Argentina solicita al fiscal de la Corte Penal Internacional que pida a la Sala de Cuestiones Preliminares dicha orden de aprehensión contra Nicolás Maduro.

Esto por el agravamiento de la situación en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio que dieron presuntamente con la elección de Nicolás Maduro, y los crímenes que pueden considerarse de lesa humanidad.

Por lo mismo, Argentina presentará una carpeta de investigación titulada “Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I” el próximo lunes 9 de septiembre ante la Corte Penal Internacional.

En dicha investigación de la situación de Venezuela, Argentina considera que lo que presentan debe considerarse como prueba suficiente para que se tramite una orden de aprehensión contra Nicolás Maduro.

El gobierno de Uruguay, también remitió una nota a la Corte Penal Internacional para que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que Nicolás Maduro lleva cometiendo desde 2018.

Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que…

Por su parte, Nicolás Maduro mantiene un nuevo intercambio con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien durante la tercera edición del Foro Madrid, declaró que es un dictador asesino.

En palabras del presidente de Argentina, Nicolás Maduro “a esta altura es un cementerio humano”, que solamente adelantó la Navidad para tapar su fraude electoral, el que definió como el más elevado de la historia.

“El criminal Nicolás Maduro” respondió a las acusaciones de Javier Milei en el transcurso de hoy viernes 6 de septiembre, señalando que en realidad el mandatario de Argentina es un amargado y envidioso.

Nicolás Maduro también declaró que Javier Milei manda a reprimir a los jubilados en Argentina, además a las madres buscadoras y allana las universidades de la Plaza de Mayo.

En palabras de Javier Milei, Nicolás Maduro se saldría con la suya debido a las posturas “tibias” y políticamente correctas, mientras permiten que se encarcele a quien se considera, ganó la presidencia de Venezuela.