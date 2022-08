La cantante peruana Amy Gutiérrez confesó que el manchado en su pantalón durante su presentación en un programa fue planeado con el fin de normalizar la menstruación.

El pasado lunes 15 de agosto, en plena transmisión de un programa, la cantante Amy Gutiérrez se levantó de su asiento y cuando se dio la vuelta, se vio una mancha roja en sus pantalones . La situación generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Tras ver la respuesta generada en torno a la situación, Amy Gutiérrez se presentó en el mismo programa “En Boca de Todos” y aclaró que todo fue parte de una campaña publicitaria de una marca de toallas higiénicas para normalizar la menstruación.

Amy Gutiérrez reveló que la marca Kotex se puso en contacto con ella para hacer la campaña publicitaria y así repercutir en medios de comunicación.

“Quiero contarles que fue una campaña con Kotex porque buscamos normalizar la menstruación y de hecho Tula, Maju y Rondón, todos sabían de esto, así que les agradezco”, explicó la cantante peruana.

Incluso, señaló que las y los conductores sabían sobre la campaña publicitaria a tal grado que ya tenían un pantalón extra para que se lo pudiera cambiar.

“Todo estaba completamente pauteado, es más hasta teníamos otro pantalón para que ella se lo ponga”, agregó una de las conductoras.

Si bien el manchado en el pantalón de la cantante generó críticas, también hubo numerosos mensajes de apoyo para Amy Gutiérrez y ella lo agradeció.

En este sentido, indicó que muchas veces se normalizan situaciones y cosas que no son normales (como la corrupción y la delincuencia), pero no se normaliza algo tan natural como la menstruación.

“Agradecer profundamente a todos los artistas y a todas las personas que han estado apoyándome y escribiéndome, de hecho me cuesta creer muchas veces que la realidad ahora es que vivimos en un país donde se normalizan situaciones y cosas que no son normales. Normalizamos muchas veces los robos, la corrupción y no normalizamos algo tan natural que es la menstruación, la regla”

Amy Gutiérrez. Cantante