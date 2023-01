Durante el programa “A la Barbarossa”, la modelo argentina de 32 años de edad, Sofía “Jujuy” Jiménez le copió a Amy Gutiérrez para normalizar la menstruación.

Y es que Sofía “Jujuy” Jiménez, al igual que la cantante peruana de 24 años de edad, se ‘manchó’ el pantalón blanco y lo expuso a las cámaras.

El supuesto accidente de Sofía “Jujuy” Jiménez, aseguraron “era algo normal” y le “pasaba a todas las mujeres”, por lo que destacaron no habría motivo para la vergüenza.

La mancha de la modelo quedó expuesta luego de que junto a la conductora de 68 años de edad, Georgina Barbarossa, realizaran la coreografía de la canción de Daddy Yankee ‘Calma’.

A mitad de esta coreografía, fue Georgina Barbarossa quien alertó a la modelo de la mancha y la instó a que fuera a cambiarse de ropa sin problema.

Y es que la conductora destacó, que pese a que ella ya había pasado por la menopausia, era normal que esta clase de accidentes pasaran.

“¡Tienes una manchita en el pantalón, no pasa nada! Andá... Te lo juro. Bueno, estas cosas pasan. A mí no me pasa más porque a mí ya se me retiró.”

Georgina Barbarossa