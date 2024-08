Aberto Fernández: El caso del ex presidente de Argentina sorprende con fotos que muestran la agresión que cometió en contra de Fabiola Yañez y por la que fue denunciado.

Asimismo, la indagatoria continúa su marcha con el allanamiento del departamento del político en Puerto Madero y la incautación de su teléfono celular.

En cuanto a las fotos de la agresión contra Fabiola Yañez, cabe destacar que se revelaron a la par de una conversación que la mujer mantuvo con Alberto Fernández.

Y ambos elementos podrían empeorar la situación del ex presidente de Argentina, ya que dotan de credibilidad al testimonio de quien fuera su pareja; a continuación, las imágenes .

“Todo el tiempo me golpeas” eran las palabras que Fabiola Yañez expresaba a Alberto Fernández cuando aún mantenían una relación de pareja y él la agredía físicamente.

Lo cual, además de leerse en mensajes filtrados entre los dos personajes, se mostró públicamente a través de dos fotografías en las que Fabiola Yañez aparece en una situación vulnerable.

Un gran moretón debajo de la axila, el ojo perdido en oscuros por otro golpe y una mirada sin esperanza, es lo que ilustran las imágenes en torno a una denuncia por violencia de género.

Misma que, según el testimonio de Fabiola Yañez, habría ocurrido cuando Alberto Fernández era presidente de Argentina y, por consecuencia, ella la primera dama de la nación.

Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación.

Mensajes Fabiola Yañez a Alberto Fernández