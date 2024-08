Javier Milei, presidente de Argentina, reaccionó a la denuncia por agresión de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, ex presidente argentino.

Cabe recordar que ayer 6 de agosto se dio a conocer que Fabiola Yañez denunció al ex presidente Alberto Fernández por agresión y violencia cuando eran pareja.

La ex primera dama de Argentina alegó que fue víctima de violencia física y mental , y en consecuencia por la denuncia penal se levantó una medida de restricción y la prohibición de la salida del país de Alberto Fernández.

En ese contexto, el presidente Javier Milei no tardó en dar su opinión y ya reaccionó a la denuncia por agresión contra Alberto Fernández.

El presidente Javier Milei, cuestionado y criticado por su métodos incluso por el mismo Alberto Fernández, reaccionó a la denuncia por agresión en contra del ex mandatario y no para su beneficio.

En su cuenta de X, antes Twitter, Javier Milei desplegó un escrito denominado “La hipocresía progresista”, en donde dedicó unas severas palabras hacia los agresores como Alberto Fernández, refiriéndose a ellos como “psicópatas”.

Javier Milei dijo que hay que ser duros contra los agresores, pues es la única manera de acabar con los delitos por violencia de género.

“La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad sólo por el hecho de ser hombres. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen”.

Javier Milei