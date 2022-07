El funeral de la empresaria Ivana Trump, ex esposa del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue realizado este miércoles 20 de julio, al que llegaron el propio ex mandatario para acompañar a sus hijos.

Incluso, estuvo presente la actual esposa de Donald Trump, Melania Trump, en el acto que se realizó prácticamente una semana después de la muerte de la primera esposa del magnate.

Estuvieron presentes:

Donald Trump

Melania Trump

Barron Trump

A fin de acompañar a los hijos de la fallecida Ivana Trump:

Donald Trump jr

Ivanka Trump

Eric Trump

Nietos

Como parte del funeral, se llevó a cabo una misa en la iglesia St. Vincent Ferrer, que se ubica en Lexington Avenue, en la ciudad de Nueva York.

Familia Trump (Reuters)

Ivana Trump fue madre de los primeros hijos de Donald Trump

Ivanka Trump definió a su madre como “brillante, encantadora, apasionada y perseverantemente divertida” aunque se le vio visiblemente afectada a una semana de la muerte de sus madre.

Los otros dos hijos de Ivana Trump, Eric y Donald jr, también estuvieron presentes y acompañados por sus parejas e hijos, al igual que la familia de Ivanka.

Previo a acudir a la Iglesia St. Vincent Ferrer, estuvieron en la funeraria Frank E. Campbell, donde recibieron las condolencias de amigos y famosos pues Ivana Trump también era una reconocida socialité.

Entre las personas que acudieron, hizo acto de presencia otra hija de Donald Trump, Tiffany Trump , a quien tuvo con sus segunda esposa.

La segunda esposa fue Marla Maples, razón por la que se había divorciado de Ivana pues habría existido una infidelidad hasta que prácticamente se convirtió en la segunda esposa.

Ivana Trump también era defensora de los animales

Posteriormente a la misa, se programó una recepción de manera privada en el Trump National Golf Club Bedminster, ubicado en New Jersey.

Aunque muchos de los allegados han enviado flores, la familia ha pedido que en lugar de ello hagan una donación a Big Fog Ranch Rescue, pues era una defensora de los animales.

Ivana Trump fue no solo una empresaria que hacía negocios con Donald Trump sino socialité, activista, escritora.

Sus negocios se basaron en productos de belleza y en el sector inmobiliarios, principalmente. También dirigió casinos.

¿Cuánto tiempo estuvieron casados Donald Trump e Ivana Trump?

Ivana y Donald Trump estuvieron casados de 1977 a 1992 y aunque para la época su divorcio llamó la atención, llevaban una buena relación hasta su muerte.

Muestra de ello es que tenía línea directa la Casa Blanca cuando Donald Trump era presidente y la relación se caracterizaba por respeto.

Donald Trump dijo que Ivana Trump fue una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa.

Ivana Trump pudo haber sido embajadora en República Checa

Otro ejemplo de la buena relación que tenían, es que cuando llegó a ser presidente ofreció a Ivana Trump la embajada Estados Unidos en República Checa, de donde era originaria cuando aún era Checoslovaquia.

La empresaria dijo que no quería perder su libertad por un cargo público y que era feliz por vivir en Estados Unidos por lo que no aceptó el cargo que prácticamente “era suyo”.

¿Cómo murió Ivana Trump?

Ivana tenía una casa en Ipper East Side, una de las zonas más exclusivas de Nueva York, lugar donde falleció por una caída en las escaleras, de acuerdo con la autopsia.

Durante la caída tuvo un paro cardiaco y lesiones por los que todo ello en conjunto dio paso a su muerte.

Ivana Trump murió el 14 de julio de 2022 a los 73 años luego de que autoridades recibieran la una llamado de emergencia que do paso a su intento de rescate.