El activista de Argentina por los derechos humanos, Agustín Antonetti aseguró que lo dicho por Ana Elizabeth García Vilchis en la conferencia mañanera del 7 de septiembre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es falso.

Ana Elizabeth García Vilchis es la encargada de la sección llamada “Quién es quién en las mentiras de la semana”, donde exhibe las supuestas mentiras que se dicen en medios de comunicación y redes sociales contra el gobierno de AMLO.

En la mañanera de AMLO de hoy, Ana Elizabeth García Vilchis aseguró que Agustín Antonetti es financiado por el gobierno de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de México.

No sería la primera vez que Ana Elizabeth García Vilchis comparte afirmaciones sin fundamento en la conferencia mañanera del presidente AMLO.

Agustín Antonetti aseguró que por su activismo ha sido amenazado por varias dictaduras, pero esto no le había ocurrido hasta ahora con un gobierno democrático como el de México.

Sin embargo, hoy, 7 de septiembre, fue mencionado en la mañanera de AMLO y señalado como el artífice de una campaña de odio para “desestabilizar” al gobierno.

Además, Ana Elizabeth García Vilchis lo acusó de ser financiado por el gobierno de Estados Unidos para crear campañas para desestabilizar gobiernos y figuras de izquierda en América Latina.

Asimismo, dijo que la cuenta de Agustín Antonetti fue “la más retuiteada por bots” en una campaña contra el gobierno de AMLO.

Agustín Antonetti rechazó que la información dada en la mañanera por Ana Elizabeth García Vilchis sea real y reiteró que va a “seguir incomodándolos”.

“Por mi activismo, he sido amenazado por varias dictaduras, pero nunca me había sucedido con un gobierno democrático. Esta mañana, el gobierno de México, en cadena nacional, me acusó de ser financiado por el gobierno de EEUU para “desestabilizarlos”. Voy a seguir incomodándolos”

Agustín Antonetti