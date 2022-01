Xbox da a conocer los juegos gratis que tendrá en febrero; en esta ocasión serán 4 títulos un tanto desconocidos y de media categoría de Xbox 360 y consolas más recientes.

De Xbox One y Xbox Series X|S tendremos ‘Broken Sword 5: The Serpent’s Curse’, el cual es una especie de aventura gráfica de misterio; también estará disponible el endless runner ‘Aerial_Knight’s Never Yield’

En cuanto a los juegos disponibles de Xbox 360 tendremos ‘Hydrophobia’, un juego de acción en tercera persona, y ‘Band of Bugs’, RTS donde tomamos el control de un ejercito de bichos.

Aquí tienes las fechas en las que estarán disponibles los juegos gratis de Xbox:

‘Broken Sword 5: The Serpent’s Curse’: Disponible del 1 al 28 de febrero

‘Aerial_Knight’s Never Yield’: Disponible del 16 de febrero al 15 de marzo

‘Hydrophobia’: Disponible del 1 al 15 de febrero

‘Band of Bugs’: Disponible del 16 al 28 de febrero

Si bien algunos fans de Xbox han considerado esta como una de las alineaciones más flojas de los “Games with Gold”, otros señalan que estaría bien darle una oportunidad a los mismos.

Sobretodo al caso de ‘Hydrophobia’, que en su momento fue un título menospreciado en Xbox 360, pero que cuenta con algunas mecánicas interesantes.

¿Cómo conseguir los juegos gratis de Xbox?

Para descargar los juegos gratis de Xbox, los fans necesitan una suscripción a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, de lo contrario no podrán acceder a la promoción.

Una vez que cuenten con su suscripción a los servicios de Xbox, lo único que tienen que hacer es ir al apartado “Gold” de la interfaz de su consola, donde aparecerán los juegos gratuitos.

También pueden ir a la tienda virtual de Xbox y buscar los títulos por nombre, estos deberán de aparecer igual con el descuento del 100%.

Xbox Game Pass (Microsoft)

Si no cuentan con suscripción a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, los juegos mencionados no tendrán la promoción y aparecerán con su precio regular.

Asimismo tomen en cuenta que si se termina su periodo de suscripción o cancelan los servicios, los juegos que descargaron en Xbox quedarán bloqueados.

Todos los títulos mencionados pueden jugarse en Xbox Series X/S y en Xbox One; los juegos de Xbox 360 también se pueden descargar en la consola de antepasada generación.