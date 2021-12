¿Dónde ver el documental ‘Power On: The Story of Xbox’? Los seis episodios se pueden ver en diversas plataformas gratuitas.

Cada episodio de ‘Power On: The Story of Xbox’ se puede ver en Redbox, YouTube, IMDbTV, The Roku Channel y Microsoft Movies & TV.

‘Power On: The Story of Xbox’ no sólo mostrará los logros de la marca, también los momentos difíciles como los problemas con el Anillo de la muerte y el desastre en el lanzamiento de Xbox One.

Todos los episodios de ‘Power On: The Story of Xbox’ están en 30 idiomas diferentes, junto con descripciones de audio en inglés para permitir que todo mundo lo pueda ver.

Además, Xbox hará un maratón especial en Twitch (http://www.twitch.tv/xbox) el jueves 16 de diciembre a partir de las 12:00 PM (CDMX), donde podrás ver todos los capítulos uno tras otro.

‘Power On: The Story of Xbox’ forma parte de la celebración de Microsoft por los 20 años de su consola y división de videojuegos.

Xbox ha logrado establecerse en la industria de los videojuegos tras 20 años en el mercado

Algo que muestra ‘Power On: The Story of Xbox’ es que la marca ha logrado establecerse en la difícil industria de los videojuegos en estos 20 años de historia.

‘Power On: The Story of Xbox’ deja claro que Microsoft no estaba muy segura de que esta era una buena idea, tomando en cuenta la competencia de Nintendo y Sony.

Si bien Xbox nunca ha “ganado” una Guerra de Consolas, su estrategia ha sido sostenida, ganando un gran número de seguidores en todo el mundo.

Xbox 20 años (Microsoft)

Aunque al principio se veía sólo como una consola “occidental”, poco a poco Xbox ha apuntado a una audiencia más general con una multiplicidad de opciones.

De hecho es gracias a Xbox que varias cosas se han vuelto un estándar, como el disco duro interno en las consolas, el juego online y los servicios de suscripción.

Si bien ‘Power On: The Story of Xbox’ no oculta que la marca ha estado a punto de desaparecer en varias ocasiones, al final ha logrado sobreponerse.