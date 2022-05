Wild Rift Open LATAM verá sus finales en la CDMX a partir del próximo 5 de mayo de 2022, dando lugar a una nueva etapa en el competitivo de Riot Games.

Para ahondar un poco más acerca de este tema y lo que involucra Wild Rift Open LATAM, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Eduardo Cazares, Esports Product Manager de Riot Games LATAM.

Quien nos habló de parte de lo que ha involucrado Wild Rift Open LATAM, así como de lo que se espera en el futuro próximo para la competencia.

‘League of Legends’ celebrará el campeonato Worlds 2022 en la CDMX

‘League of Legends’: The Kings se corona como campeón del Apertura 2022 de la División de Honor

‘League of Legends’: Team Aze de México gana la LLA Apertura 2022

Lo primero que dejó en claro es que el mercado móvil en videojuegos (y por extensión, en el competitivo), es una veta que apenas se comienza a explotar realmente en la región.

Es por ello que se le ha prestado especial interés a la celebración del Wild Rift Open LATAM, como primer torneo oficial de la especialidad.

El compromiso de Riot Games es tal que las finales de Wild Rift Open LATAM se llevarán a cabo en la arena que Riot construyó en la Plaza Artz junto a Cinemex.

Algo que Eduardo Cazares nos comentó acerca de todo lo que ha sido Wild Rift Open LATAM, es que ha servido para generar nuevas historias en el competitivo de Riot Games.

La muestra más clara es que la finales de Wild Rift Open LATAM verán competir a “equipos nuevos” en su mayoría, con Furious Gaming como único conocido de la escena.

Esto es prueba de que Wild Rift Open LATAM puede servir para potenciar e impulsar a personas y organizaciones que en el pasado no se atrevían a incursionar en esta actividad profesional.

“Jugadores que en un momento no se plantearon entrar en la escena competitiva, están encontrando en League of Legends: Wild Rift una puerta para este mundo; rompiendo el tabú de que se necesitan años de carrera y organizaciones ya plenamente establecidas para entrar en la escena. Son estas historias las que nos ha dado League of Legends Wild Rift Open LATAM en su primera temporada”.

Eduardo Cazares, Esports Product Manager de Riot Games LATAM