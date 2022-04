Uno de los peligros de los viajes espaciales es la entrada de virus y gérmenes, pues estos podrían ser maliciosos para el humano; es por ello que la NASA tiene todo un sistema para evitar que eso pase.

En una charla en ‘Talks at Google’, la Dra. Moogega Cooper, mencionó que su trabajo en la NASA es prevenir que posibles virus y residuos extraterrestres entren a la Tierra.

Menciona que realizan muchos modelos sobre escenarios catastróficos para prevenir que estos sucedan, tomando varias medidas alrededor de todas las misiones espaciales de la NASA.

La Dra. Moogega Cooper señala que someten a una sanitización y esterilización puntual a todos los astronautas de la NASA que regresan a la Tierra; además de cambiar constantemente los vehículos espaciales.

Esto con el fin de asegurarse de que no haya contaminantes. Con la misión en Marte en puerta, su equipo está centrado en los virus “potencialmente peligrosos” que se podrían encontrar en dicho planeta.

Trabajan bajo el supuesto que en Marte hay “priones”, que son moléculas dañinas para el cerebro; mismas que se quiere evitar que lleguen a la Tierra, de ahí que su equipo en la NASA investigue una manera de eliminarlas.

La NASA también quiere evitar que el humano contamine ambientes espaciales

El trabajo de la Dra. Moogega Cooper no sólo involucra que virus alien no entren a la Tierra, también que los humanos no lleven sus propios gérmenes al espacio.

Pensando de la misma manera, la NASA no quiere que la presencia de los humanos afecte los posibles ecosistemas con los que se pudieran relacionar los astronautas en el espacio.

La Dra. Moogega Cooper menciona que los seres humanos tienen más microbios en sus cuerpos que células, lo cual es algo para tomar en consideración.

Virus. (Pixabay.)

Por ende, también al momento de salir al espacio, astronautas y vehículos pasan por una extensa sanitización en las instalaciones de la NASA.

La Dra. Moogega Cooper afirma que su trabajo es proteger la vida tal y como la conocemos, tanto dentro, como fuera de la Tierra; asumiendo los mismos riesgos potenciales en ambos contextos.

Si se desea explorar el espacio y traer muestras a la Tierra, se debe de tener en mente que no quieres que este intercambio sea algo que dañe a los humanos, o a los posibles ecosistemas extraterrestres.

Con información de Talks at Google y The New York Post.