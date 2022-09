Un curioso video de TikTok se ha hecho viral por algo relacionado a Dragon Ball, aunque no de la manera que esperarías, pues un taxista culpó a Vegeta por haber chocado.

Así es, luego de un aparatoso accidente, cuando se le preguntó al taxista qué pasó, el sólo mencionó que “vino Vegeta e impactó”; su declaración fue compartida en TikTok, donde no tardó en ser tendencia.

Lo más curioso es que el taxista de verdad piensa que Vegeta lo chocó, incluso podemos ver que señala al cielo, dando a entender que el Príncipe de los Saiyajin venía volando.

De acuerdo con la reportera, el taxista venía conduciendo bajo los influjos de alcohol, y que en momento se quedó dormido, lo que provocó el impacto con un autobus que venía en sentido contrario.

Obviamente Vegeta no tuvo nada que ver en el accidente, el cual afortunadamente no pasó a mayores y no hubo heridos, a pesar de lo aparatoso que se ve.

Quedando todo en uno de los muchos videos de TikTok que hacen referencia a Dragon Ball.

Fans de Dragon Ball le dan la razón al taxista sobre el incidente con Vegeta

Como era de esperarse, la declaración del taxista sobre el choque y Vegeta no pasó desapercibida por los fans de Dragon Ball.

En el mismo video de TikTok podemos ver comentarios dándole la razón al taxista, pues Vegeta sí sería capaz de llegar volando y chocarlo.

De hecho, algunos aseguran que el Vegeta que se encontró el taxista de TikTok fue la versión del inicio de Dragon Ball Z, cuando el Príncipe de los Saiyajin era malvado.

Comentarios sobe el taxista y Vegeta (Especial)

Otro menciona que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, así que en efecto, Vegeta vino específicamente para dañar el taxi de este buen conductor.

No se sabe lo que pasó después con el taxista que chocó contra Vegeta; pero es probable que a pesar de todo ser culpa del saiyajin, el conductor haya acabado a disposición de las autoridades.

Por eso les recordamos que deben de tener cuidado al manejar, no se les vaya a aparecer Goku o Vegeta de la nada, como le sucedió al este taxista.

Con información de TikToK.