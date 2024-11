The Grefg -de 27 años de edad- nunca se esperó vivir esto durante su viaje a India, el país más poblado del mundo.

Y es que a pesar de que a The Grefg le advirtieron sobre algunas circunstancias que podrían afectar su salud, él dijo ni haberlas notado.

Por lo que se dijo estar entrenando para participar en un maratón celebrado el próximo domingo 1 de diciembre.

En cuanto a lo que le pase después de su viaje a la India, The Grefg no se mostró preocupado.

The Grefg llega a México para los Premios Esland 2023 (@TheGrefg / Twitter )

El youtuber y streamer español David Cánovas Martínez, más conocido como The Grefg, viajó a la India.

Y de acuerdo con el video que The Grefg publicó en su cuenta de YouTube el jueves 28 de noviembre, hubo varias cosas que llamaron su atención.

Sin embargo, el streamer nunca se esperó vivir sin molestias en el tercer país más contaminado del mundo.

Pues de acuerdo con The Grefg, quien esperaba que la contaminación se notara, ni se percató de los niveles de dióxido de carbono que había en el aire.

“Si os preguntas si el tema de la contaminación se nota al estar 2 o 3 horitas dando la vuela, y no llevo mascarilla, la verdad es que no, no noto nada”

The Grefg