Vi de ‘Arcane’ llega a ‘Fortnite’ (VIDEO)

Vi de ‘Arcane’ llega a ‘Fortnite’, siendo la nueva skin de la alianza entre ‘League of Legends’ y el popular battle royale de Epic Games.

Después de Jinx de ‘League of Legends’, su hermana Vi llega a la isla de ‘Fortnite’ con su aspecto de ‘Arcane’, la popular serie animada de Riot Games y Netflix.

Vi Arcane está disponible en la tienda de objetos de ‘Fortnite’ desde el 22 de enero de 2022, ya sea por separado o como parte de un lote completo basado en la campeona de ‘League of Legends’.

El atuendo de Vi llega llega a ‘Fortnite’ con los siguientes añadidos al conjunto Arcane: League of Legends:

Mochila retro Recuerdos de Zaun (se vende con el atuendo)

El pico Martillo del guardián de Piltóver

El gesto Práctica de boxeo.

Los jugadores de ‘Fortnite’ tendrán la opción de comprar el atuendo (con la mochila retro), el pico y el gesto en el lote Vi Arcane, que también incluye la pantalla de carga “La mejor de Piltóver”.

De momento Vi sería la última protagonista de ‘Arcane’ en llegar a ‘Fortnite’; aunque los fans esperan que haya una sorpresa y se integre a Caitlyn o Ekko.

El atuendo de Jynx Arcane regresa a ‘Fortnite’

Para celebrar la llegada de Vi a ‘Fortnite’, el atuendo de Jynx Arcane, que fuera liberado a finales de 2021, estará de regreso en la tienda de objetos por tiempo limitado.

No sólo eso, ‘Fortnite’ tendrá disponible tanto el atuendo de Jynx Arcane, como todo el lote de la tiradora de ‘League of Legends’, por si no conseguiste alguno de sus accesorios.

El lote de Jinx Arcane de ‘Fortnite’ incluye los siguientes ítems:

La mochila retro Mono con platillos de Jinx

El pico Pulverizador Pum-Pum

La música de sala Patio de juegos (instrumental) (de la banda sonora original de Arcane)

Jinx de 'League of Legends' llega a 'Fortnite'' (Epic Games)

Además, al lote de Jinx Arcane en ‘Fortnite’ se le añadieron el aerosol Jinxeado, la pantalla de carga A sembrar el caos y la pantalla de carga ¡BOOM!

Como en la ocasión anterior, el atuendo y accesorios de Jynx Arcane estarán disponibles por tiempo limitado en la tienda de objetos de ‘Fortnite’, lo mismo que el lote de Vi Arcane.