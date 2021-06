UNO tendrá edición especial de arcoiris por el Mes del Orgullo

Mattel anunció que su juego de cartas, UNO, contará con una edición especial de arcoiris con motivo del Mes del Orgullo, en todo el mundo.

UNO “Juega Con Orgullo”, como será llamada esta edición, estará disponible a nivel mundial el 16 de agosto de 2021; sin embargo, ya se puede apartar.

Primero sólo podrá ser adquirido en Amazon; sin embargo, tiempo después llegará a tiendas departamentales, de autoservicio, jugueterías y especializadas.

UNO Juega Con Orgullo (Mattel)

Esta versión del juego tendrá una caja de arcoiris, además que el comodín y en anverso de las cartas también será multicolor.

La intención de UNO “Juega Con Orgullo” es celebrar a la población LGBTI, por ello la empresa se unió a la organización It Gets Better Project.

Con el lanzamiento de UNO “Juega Con Orgullo” se espera impulsar la inclusión y representación en diversas áreas, como son los juegos de mesa.

UNO participará en una experiencia digital por el Mes del Orgullo

Además de lanzar su edición especial del Mes del Orgullo, Mattel anunció que UNO estará presente en el evento digital ‘It Gets Better: A Digital Pride Experience’.

Este se llevará a cabo en el canal de YouTube oficial de It Gets Better Project este 23 y 24 de junio, de hecho la edición del miércoles ya se puede ver en el sitio.

Aquí se mostrará a influencers y embajadores de It Gets Better Project Youth Voices, jugando una partida de UNO “Juega Con Orgullo”.

Sin embargo, no todo se quedará en una experiencia de juego con UNO, las personas involucradas hablarán de temas concernientes a la población LGBTI.

Algo que Mattel no mencionó es si la baraja UNO “Juega Con Orgullo” estará disponible de manera atemporal o será limitada a un número de unidades.

Es decir, que luego de su lanzamiento y que se agoten las existencias, esta edición especial del juego no volvería a ser editada de manera inmediata.