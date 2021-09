¿Ya está listo el té? Barbie presenta su nueva muñeca de colección ‘Best to a Tea’

Conmemorando el 20 aniversario de la “Fashion Model Collection”, Mattel, a través de su línea “Barbie Signature”, presentó la segunda muñeca de la colección ‘Barbie Best to a Tea’, la cual constará de un total de 4 piezas.

La muñeca cuenta con un conjunto de traje bouclé de color crema, una blusa con volantes y un tocado. Los detalles incluyen guantes negros, mallas y botines. Además, tiene el cabello castaño, cara vintage, pendientes de perlas, sombra de ojos y un labial color melocotón.

Barbie Best to a Tea (Mattel)

La 'Barbie Best To a Tea' contará con un empaque con un soporte para muñecas y cuerpo de Silkstone. Está disponible en México en tiendas departamentales y jugueterías desde finales de junio del 2020.

Barbie pretende honrar al diseñador de muñecas Robert Best

Si bien cuando se habla de diseño o diseñadores de modas, por lo genera uno piensa en los grandes festivales de ropa; existe una rama que se especializa en lo que son los coleccionables, dentro de esta, uno de los más laureados es Robert Best, quien es honrado con la colección 'Barbie Best to a Tea'.

Best ha sido el encargado de darle vida al concepto "Fashion Model Collection", el cual ha producido más de 100 modelos de alta costura para Barbie durante los primeros 20 años del Siglo XXI, colocándose como un referente dentro de los coleccionistas.

El primer diseño de la colección “Barbie Fashion Model Collection” fue para el juego de regalo de muñecas Barbie High Tea and Savories, parte de una serie de inspiración británica ese año.

Por su parte, Robert Best confirmó su valía como diseñador al participar en la tercera temporada del reality show ‘Project Runway’, quedando en octavo lugar de un grupo de 15 participantes.