‘Trenecito Maya’ es la más reciente entrega de SDPlay, quienes anteriormente desarrollaron juegos independientes como ‘Disputazo Político’, el cual tuvo una muy buena recepción.

Con ‘Trenecito Maya’, se alejan de los títulos de peleas y relacionados, para traer lo que podríamos llamar una obra didáctica pensada principalmente para niños pequeños.

Todo en ‘Trenecito Maya’ apunta a esa audiencia, y hay que decirlo, está muy bien realizado; si bien tiene algunos inconvenientes, debido a su corte independiente, se nota la evolución con su anterior juego.

Trenecito Maya (SDPlay)

Como obra didáctica ‘Trenecito Maya’ cumple muy bien, dando la información adecuada sobre algunos temas clave del sureste de México, además de hacer amena la interacción con varios minijuegos.

Así, veamos todo lo que nos ofrece ‘Trenecito Maya’.

¿Qué es ‘Trenecito Maya’?

Como su nombre lo indica, ‘Trenecito Maya’ nos pone al mando de una locomotora que hace todo el circuito de su hermano mayor (El Tren Maya), iniciando y acabando en Palenque.

Nuestro ‘Trenecito Maya’ es una representación de un tren de madera, propio de los materiales didácticos, así como de los juguetes de inicios del Siglo XX.

Durante el recorrido del ‘Trenecito Maya’ podemos ver diversos escenarios, como ciudades, selvas y ruinas arqueológicas; lo interesante es que todo está como si fueran parte de una maqueta.

No, el ‘Trenecito Maya’ no hace una representación 1:1 de los escenarios reales por donde pasará el Tren Maya; esa no es su intención, pues todo está hecho para ser amigable con los niños y niñas.

Trenecito Maya (SDPlay)

Además, conforme va avanzando el ‘Trenecito Maya’, se van añadiendo nuevos vagones, con los cuales se puede personalizar el vehículo.

Esto, más que tener una función estética, también forma parte del sistema de juego, pues de los vagones instalados dependerán los minijuegos que encontremos en el recorrido.

Por si esto fuera poco, el ‘Trenecito Maya’ te permite interactuar de manera limitada con todos los animales que van apareciendo, dando algunos datos curiosos de los mismos.

¿Cómo se juega ‘Trenecito Maya’?

‘Trenecito Maya’ tiene un esquema de juego muy simple, tomando en cuenta que está pensado para niños y niñas pequeños, además de que es un juego móvil.

Básicamente pones a andar al ‘Trenecito Maya’ en una de las 4 velocidades disponibles, conforme avanzas tú decides si aumentas o reduces la velocidad.

Esto sirve para ver el entorno y poder revisar lo que hay, ya sea una ciudad o algún animal que quieras conocer a detalle.

El ‘Trenecito Maya’ se desplazará de manera automática por la vía, haciendo el circuito en pocos minutos si no tocas la pantalla en ningún momento.

Trenecito Maya (SDPlay)

En tu primera partida, habrá momentos que el ‘Trenecito Maya’ se detenga para adquirir un nuevo vagón, que puedes enganchar a la locomotora.

Es precisamente aquí donde comienza lo interesante del ‘Trenecito Maya’. Como ya mencionamos, cada vagón representa un minijuego, relacionado con la cultura del sureste de México.

Cada minijuego del ‘Trenecito Maya’ tiene su propia temática, si bien algunos repiten gameplay (seleccionar un objeto y ponerlo en su lugar), hay otros bastante creativos.

Por ejemplo, en uno puedes ser un bateador de béisbol y hacer unos cuadrangulares; en otro haces sumas con números mayas; también hay uno que es un puzzle con dulces de la región.

Trenecito Maya (SDPlay)

Sin embargo, el más creativo sin lugar a dudas es donde puedes tomar fotos a animales, pues hace uso del sensor de movimiento de tu móvil.

Si te mueves, la “cámara” del juego se moverá contigo; teniendo un rango de 360°, por lo que podrás buscar animales incluso en el suelo y el “techo”.

Es un hecho que lo mejor del ‘Trenecito Maya’ son todos los minijuegos a los que puedes acceder.

¿Cómo se ve ‘Trenecito Maya’?

‘Trenecito Maya’ tiene una estética bastante peculiar debido a que todo es como un juguete de madera, algo que señalamos en párrafos anteriores.

En ese sentido, todo está muy bien hecho en ‘Trenecito Maya’; de verdad el tren y todo lo que le rodea parece un mini universo de juguete.

Esto se potencia porque se puede notar en el fondo del escenario elementos de tamaño “real”, lo cual te mete aún más en la ilusión del ‘Trenecito Maya’.

Todo es bastante colorido y bien definido en ‘Trenecito Maya’; es cierto que tiene algunos momentos de “pop-up”, pero no es nada que afecte al juego en sí mismo.

Trenecito Maya (SDPlay)

Los sonidos de ‘Trenecito Maya’ también juegan un papel importante, pues aunque todo es ambiental, se enmarca perfectamente en los momentos adecuados.

Cuando te acercas al minijuego de béisbol, suena el clásico “playball” o al lado del minijuego de foto se pueden escuchar flashazos; sin olvidar los sonidos de los animales y la música.

Sobretodo porque esta última está hecha con instrumentos propios de la región sureste de México (como la marimba).

En general la estética de ‘Trenecito Maya’ está bastante bien lograda.

¿Vale la pena ‘Trenecito Maya’?

Si eres un jugador veterano, es posible que ‘Trenecito Maya’ no te llame la atención; sin embargo si tienes niños o niñas pequeñas, esta es una muy buena opción.

‘Trenecito Maya’ es un gran juego didáctico, que usando el entramado del Tren Maya, nos da un rápido; pero puntual, esbozo de lo que podemos encontrar en la Península de Yucatán.

Su flora y fauna, lugares icónicos, música, entre muchas otras cosas que pueden mantener entretenidos a los pequeños por un buen rato.

Trenecito Maya (SDPlay)

Además de que la estética de ‘Trenecito Maya’ es bastante llamativa y cuenta con buenos valores de producción, tomando en cuenta corte independiente y que es gratuito.

Por lo general los juegos gratis de móviles no están muy cuidados que digamos, cosa que no es así en ‘Trenecito Maya’.

Dale una oportunidad a ‘Trenecito Maya’ con tu hijo o hija, te aseguramos que se pasarán un buen rato.