‘Mortal Kombat X’ destaca en los juegos gratis de PlayStation para octubre

Tocó turno de PlayStation de mostrar su alineación de juegos gratis para octubre, siendo el más destacado ‘Mortal Kombat X’.

‘Mortal Kombat X’ estará gratis para el PS4; sin embargo, gracias a la retrocompatibilidad, también lo podrás jugar y bajar en cualquier versión del PS5.

Se trata de uno de los juegos de peleas más laureados en los últimos tiempos, debido a su buen sistema de juego y la espectacularidad de sus movimientos.

Kano y Raiden (Facebook MortalKombat)

Hay que señalar que la versión de ‘Mortal Kombat X’ que podrás descargar será la base, por lo que no tendrás acceso a todo el DLC del juego.

‘Mortal Kombat X’ estará disponible a partir del 5 de octubre de 2021 en todas las consolas PlayStation actuales.

Recuerda que necesitas una suscripción de PS Plus para poder descargar sin costo ‘Mortal Kombat X’, de lo contrario te aparecerá con su precio normal.

¿Cuáles son los otros juegos que estarán gratis en PlayStation además de ‘Mortal Kombat X’?

Además de ‘Mortal Kombat X’, PlayStation tendrá otros dos juegos gratis en sus consolas durante del mes de octubre de 2021.

Uno de esos juegos gratis de PlayStation será ‘PGA Tour 2K21′, simulador de golf muy solicitado por los fans del deporte; estará disponible para PS4 y PS5.

El otro es ‘Hell Let Loose’, un juego no tan conocido; se trata de un multijugador de 50 vs 50 jugadores inspirado en la Segunda Guerra Mundial.

Juegos Gratis PlayStation (Sony)

Esta obra sólo podrá descargarse gratis en PlayStation 5, esto debido a que es una obra dedicada a consolas de nueva generación únicamente.

Como sucede con ‘Mortal Kombat X’, se podrán descargar desde el 5 de octubre y sólo si tienes una suscripción a PS Plus.

No importa que tu suscripción de PS Plus sea de 15 días, un mes o un año, si la tienes activa deberías de poder descargar los juegos señalados.

Eso sí, toma en cuenta que cuando venza el plazo de tu suscripción, todos los juegos gratis que descargaste se bloquearán.

Con información de PlayStation.