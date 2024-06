The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom para Nintendo Switch es un hecho, la misma desarrolladora confirmó el juego en la mañana del 18 de junio.

Como cualquier otro título de la saga, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom para Nintendo Switch ha llamado la atención de los fans; pero ahora de una manera bastante especial.

Pues será la primera vez que se tenga a la Princesa Zelda como única protagonista de la historia, la cual contará con sus propias habilidades.

Si no puedes esperar para la llegada de esta obra, no tendrás que esperar mucho tiempo, ya que se estrenará antes de que acabe el 2024.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo)

¿Cuándo se estrena The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom para Nintendo Switch?

Durante la presentación de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom para Nintendo Switch, se confirmó su lanzamiento para finales de 2024.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom para Nintendo Switch se estrenará en todo el mundo el 26 de septiembre de 2024.

Lo que significa que el juego estuvo en desarrollo por lo menos durante un año, siendo uno de los secretos mejor guardados de Nintendo hasta este momento.

Convirtiéndose de paso en uno de los últimos juegos de gran escala que llegarán al Nintendo Switch antes de que llegue la nueva consola.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom llegará con un nuevo modelo de Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom para Nintendo Switch no llegará solo en su fecha de lanzamiento, pues contará con un modelo exclusivo para la consola.

Acompañando a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, se anunció el Nintendo Switch Lite de The Legend of Zelda, el cual estará disponible el mismo 26 de septiembre.

La consola será de color dorado, con el logo del Reino de Hyrule en la parte posterior; debido a que es la versión Lite, en esta ocasión no contará con JoyCons especiales.

No se dio a conocer el precio de esta consola especial, pero se espera que sea más barata que otras ediciones de colección al ser un Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch de The Legend of Zelda (Nintendo)

Con información de Nintendo.