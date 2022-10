Los juegos “Souls” ya son un género en sí mismo, como tal encontramos buenos y malos referentes; sin embargo, The Last Oricru no es ninguno de ellos, pues se queda en una zona bastante gris.

Estamos hablando de un juego que toma todo lo característico de los “Souls” y no aporta nada más; no se siente mal, pero tampoco es algo que te dé una experiencia diferente.

Lo mismo va para sus gráficos, que son decentes; sin embargo, no aprovechan el potencial de las consolas actuales.

The Last Oricru (Plaion)

De hecho The Last Oricru sería aún más parco de no ser por su historia y narrativa, la cual sobresale por encima de sus otros aspectos.

Pero ahondemos un poco más en los detalles de The Last Oricru, para que te des una idea de lo que puedes esperar.

En The Last Oricru todas las decisiones cuentan

The Last Oricru nos sitúa en un escenario de ciencia ficción donde encarnamos a Silver, un guerrero que no recuerda nada de su pasado, pero es la clave para resolver un conflicto interminable.

En The Last Oricru nos encontramos en medio de la guerra entre el Reino y las Ratas, que sería los esclavos, quienes luchan por el control del planeta Wardenia.

A diferencia de otros juegos, nuestra misión en The Last Oricru no está del todo definida, pues será nuestra decisión apoyar al bando que más nos convenga.

Y es aquí donde entra el mayor atractivo de The Last Oricru, pues básicamente podrás armar tu propia historia en base a las acciones que tomes a lo largo del juego.

The Last Oricru (Plaion)

No sólo en lo que se refiere a los diálogos, en The Last Oricru todo lo que hagas tiene una repercusión; el cómo resuelves las misiones, a quién apoyas en batallas multitudinarias, quienes son tus aliados, y un largo etcétera.

Esto le da al titulo un gran valor de rejuego, pues siempre podrás escoger un nuevo camino para tu siguiente aventura; además de que esto es recompensado con varios finales.

Eso sí, toma en cuenta que debido a este sistema, tendrás que leer mucho y prestar bastante atención en The Last Oricru, pues una sola distracción y podrías elegir algo que no quieres.

Si no tienes mucha paciencia, bien podrías fastidiarte en las primeras horas; aunque tienes la ventaja de que todo el juego tiene textos en español, lo cual hace más amigable la narrativa.

¿Cómo se juega The Last Oricru?

The Last Oricru se juega básicamente como cualquier SoulsLike; tienes una barra principal de estamina, la cual se irá vaciando cada que realices una acción.

La durabilidad de dicha barra también dependerá del tipo de ataque que realices y que tan optimizado esté tu personaje, en relación con el peso de tu armadura.

De igual manera en The Last Oricru tienes una versión propia de hoguera, las almas y el sistema de subida de nivel basado en el gasto responsable de estas para mejorar aspectos de tu personaje.

Asimismo nos encontramos con un diseño de niveles en el que se premia la exploración, donde básicamente todos los escenarios están interconectados de una u otra manera.

The Last Oricru (Plaion)

Vamos que no hace nada nuevo en realidad; pero esta traducción de la estructura Souls le ha quedado muy bien y es funcional para lo que ofrece el título.

Tal vez lo único que no fue adaptado fielmente es la dificultad, pues The Last Oricru es más accesible que cualquier otro título del género.

De hecho, para los más versados en estas obras “imposibles”, The Last Oricru les parecerá bastante fácil, lo cual podría arruinarles la experiencia.

¿Cómo se ve The Last Oricru?

Estéticamente The Last Oricru se ve bien, los escenarios y personajes tienen un buen diseño dando una ambientación acorde a lo que es la historia.

De hecho, habrá más de una ocasión que este mundo te sorprenda por su perfecta fusión entre lo tecnológico y lo medieval.

Sin embargo, también hay que decir que todo lo que hace The Last Oricru en lo visual no es nada que no se pudiera hacer en plataformas de generación pasada.

The Last Oricru (Plaion)

Decimos esto porque el juego supuéstamente fue pensado para aprovechar las plataformas actuales; pero la realidad luce bastante alejada de esto.

Al grado que en varias partes The Last Oricru presenta un mal desempeño con una baja en cuadros por segundo y la aparición de alguno que otro bug.

Nada para echar el grito al cielo; pero sí resulta bastante evidente al momento de jugar, sobretodo en las batallas multitudinarias.

¿Vale la pena The Last Oricru?

The Last Oricru podría ser una buena introducción a los Souls para alguien que no ha probado el género por la brutal fama que se cargan estos juegos.

Aunque cuenta con una base establecida, The Last Oricru es más amigable que otras obras y el tener una historia tan elaborada podría atrapar a más de uno.

Si bien no es un portento gráfico, cumple muy bien su cometido y resulta agradable en varios momentos.

The Last Oricru (Plaion)

Pero si eres un veterano del género, The Last Oricru te parece sumamente gris, sin un verdadero reto, con un gameplay y diseño de arte que no sustenta su excelente historia.

A esto hay que sumar la falta de argumentos para su lanzamiento en consolas actuales, pues hubiera hecho más sentido algo intergeneracional o incluso para plataformas pasadas.

Más aún si tomamos en cuenta que en este mismo 2022 hay opciones más interesantes en el género Souls, incluso de la misma From Software.