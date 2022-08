Luego de un teaser que presentó a sus personajes, The Chant por fin nos muestra todo lo que hay a su alrededor en su primer tráiler.

A diferencia de otros avances, el tráiler de The Chant no sólo muestra la historia y cinemáticas, también su gameplay, el cual remite mucho a los survival horror de la vieja escuela.

Esto debido a que la protagonista de The Chant no parece tener habilidades especiales, por lo que deberá de sobrevivir con lo que tenga a la mano.

Otra cosa a destacar del tráiler de The Chant es que apostará por un horror cósmico, algo que no se había mostrado anteriormente, pues se pensaba que sería más una especie de slasher/thriller.

Sin embargo, el tráiler de The Chant nos dejó en claro que tendremos diversas criaturas al más puro estilo de H. P. Lovecraft, las cuales clamarán por nuestra vida en todo el juego.

The Chant estará disponible en PS5, PC y Xbox Series X/S el 3 de noviembre de 2022.

¿De qué trata The Chant?

The Chant está ambientado en una isla remota, donde tendrá un retiro espiritual por parte de una supuesta organización de autoayuda, que en realidad parece más una especie de secta o culto.

Durante un aparente ritual de sanación, se abre accidentalmente una grieta a otra dimensión que deja escapar una serie de monstruos en la isla, siendo representaciones de sus miedos más profundos.

Lo que busca The Chant es explorar el terror psicológico a través de las representaciones del horror cósmico, recordando mucho a otras sagas como Silent Hill o The Evil Within.

The Chant (Brass Token)

Obviamente los fans de los videojuegos de terror están muy interesados en The Chant, pues aborda uno de los conceptos más solicitados por ellos en el género.

Asimismo, Brass Token tiene una gran apuesta con The Chant, siendo que se trata de su primer juego de gran escala, por lo que quieren que todo salgan bien en esta competida industria.

De momento el tráiler de The Chant ha tenido una muy buena aceptación por parte de los fans del género de terror.