‘Super Smash Bros. Ultimate’ no estará en EVO 2022 por culpa de Nintendo; los organizadores de la competencia de esports dieron el anuncio.

En una publicación en Twitter se mencionó que muy pronto habría noticias de EVO 2022; pero que adelantaban que este año no habría torneo de ‘Super Smash Bros. Ultimate’.

EVO 2022 será la primera vez en 15 años que no se contará con una competencia oficial de la franquicia ‘Super Smash Bros.’, desde que ‘Melee’ hiciera su aparición.

Anuncio EVO 2022 Super Smash Bros. Ultimate (EVO)

“Queremos que sepan por adelantado que Super Smash Bros. no hará su regreso. Nos entristece que Nintendo haya decidido no continuar con su legado este año. En el futuro, esperamos celebrar junto a la comunidad de Super Smash Bros. una vez más” EVO-

Asimismo, se mencionó que EVO 2022 no tendría evento de ‘Super Smash Bros. Ultimate’ por culpa de Nintendo, es decir, la desarrolladora canceló su participación.

No se dieron más detalles al respecto del porque Nintendo no permitió que EVO 2022 contara con un torneo de ‘Super Smash Bros. Ultimate’; la desarrolladora tampoco dijo nada en ese sentido.

Aún así, la gente detrás de EVO 2022 espera que en un futuro Nintendo regrese al evento y se tenga el tradicional torneo de ‘Super Smash Bros. Ultimate’.

¿Por qué Nintendo canceló la participación de ‘Super Smash Bros. Ultimate’ en EVO 2022?

No hay una postura oficial del por qué Nintendo no permitió el torneo de ‘Super Smash Bros. Ultimate’ en EVO 2022, analistas de los esports y la industria de los videojuegos han hecho conjeturas.

Por una parte, existe la posibilidad de que Nintendo decidiera sacar a ‘Super Smash Bros. Ultimate’ de EVO 2022 por PlayStation, recordemos que Sony ahora es dueña de la competencia.

Nintendo por lo general es renuente a compartir sus licencias, de ahí que no quisiera que ‘Super Smash Bros. Ultimate’ se vinculara con PlayStation, a través de EVO 2022.

Super Smash Bros. Ultimate

También se menciona que Nintendo no está muy interesada en la escena de los esports, pues no reparten dinero en efectivo en torneos oficiales y sus juegos no están balanceados en un sentido “deportivo”.

Otra cosa a tomar en cuenta es la comunidad de ‘Super Smash Bros. Ultimate’ y los escándalos recientes que se han dado entre Pro Gamers, precisamente en EVO y otras competencias.

Donde se descubrieron casos de abuso sexual y de menores por parte de jugadores (y jugadoras) profesionales de ‘Super Smash Bros. Ultimate’.

Se cree que Nintendo estaría buscando limpiar primero la imagen de ‘Super Smash Bros. Ultimate’ y toda su escena, en escenarios donde ellos tengan el control absoluto; EVO 2022 no les permitiría esto.

Con información de EVO.