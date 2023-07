Tuvo que pasar más de año y medio, decenas de declaraciones desafortunadas y un juicio; pero ya sabemos lo que pasará entre PlayStation y Xbox con Call of Duty.

PlayStation y Xbox anunciaron un acuerdo de 10 años alrededor de Call of Duty, donde la franquicia se mantendrá en la plataforma de Sony.

Este era el acuerdo original que Microsoft ofreció a Sony antes de que sucediera todo lo de la FTC, el cual fue negado en reiteradas ocasiones por Jim Ryan.

Todo indica que la victoria de Microsoft en el juicio de la FTC motivó a Sony a renegociar todo a regañadientes, tomando en cuenta su posición hasta este momento.

Acuerdo entre Xbox y PlayStation por Call of Duty (Especial)

Nos complace anunciar que Microsoft y PlayStation han firmado un acuerdo vinculante para mantener Call of Duty en PlayStation tras la adquisición de Activision Blizzard. Esperamos un futuro en el que los jugadores de todo el mundo tengan más opciones para jugar sus juegos favoritos.

¿Qué más se sabe del acuerdo entre PlayStation y Xbox sobre Call of Duty?

Lamentablemente no se dieron a conocer los detalles del acuerdo entre PlayStation y Xbox sobre Call of Duty, no se sabe si la franquicia de Activision seguirá como tal en la consola de Sony.

Recordemos que hasta el día de hoy, Call of Duty mantenía muchas exclusivas en PlayStation, dándole prioridad a esta consola sobre las plataformas de Xbox.

Activision mandaba contenido dedicado, modos exclusivos e incluso DLC anticipado a la consola de Sony, de ahí la duda si esto seguirá como tal o por el contrario, habrá una paridad.

Además el que Call of Duty se mantenga en PlayStation significa que Sony tendrá que ceder los kits de desarrollo de sus próximas consolas a Activision, y por ende a Microsoft, algo que no se quería en primer lugar.

Pues se corre el riesgo de que se filtren ciertos secretos empresariales, cosa que el acuerdo debió de haber abordado.

Call of Duty: Modern Warfare 2 y polémica sobre el sexismo en los videojuegos (Infinity Ward)

¿Por qué era importante que Call of Duty se mantuviera en PlayStation?

Que Call of Duty se mantuviera en PlayStation convenía a las dos partes, aunque no lo parezca.

Por un lado PlayStation no pierde una de sus fuentes de ingresos (Call of Duty ha generado alrededor de mil millones de dólares en la consola de Sony), al mismo tiempo que parte de ese dinero ahora llegará a Microsoft vía Activision.

Además Xbox tenía una excusa más para ganar cualquier reclamo sobre monopolio, pues en teoría no está cerrando sus franquicias a un solo sistema.

Esto sin olvidar que el lapso de 10 años es suficiente para que las tendencias en los videojuegos puedan modificarse, lo que le da a ambas compañías espacio para experimentar con la franquicia o nuevas IP.

Call of Duty: Modern Warfare II (Activision)

Con información de IGN.