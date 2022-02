‘Star Wars: The Old Republic’ estrena un increíble tráiler de su nueva expansión, la cual llevará por nombre ‘Legacy of the Sith’ y dará fin a toda la historia de una década de desarrollo.

En el tráiler de ‘Star Wars: The Old Republic’ muestra a un par de jedis haciéndole frente al gran villano del juego, Darth Malgus, quien está en la búsqueda de un misterioso artefacto.

Si bien los jedis pueden contenerlo, la duda se hará presente en uno de ellos, lo que daría inicio a la historia que veremos en ‘Legacy of the Sith’ de ‘Star Wars: The Old Republic’.

La historia de ‘Legacy of the Sith’ de ‘Star Wars: The Old Republic’ estará enfocada en Darth Malgus, ya sea que nuestro personaje esté alineado con el Lado Luminoso o Oscuro de la Fuerza, todas las misiones girarán en torno a él.

Se espera que la expansión de ‘Star Wars: The Old Republic’ devele no sólo los misterios detrás del villano, también varios datos “perdidos” en la mitología de ‘La Guerra de las Galaxias’.

No hay fecha de estreno para la expansión ‘Legacy of the Sith’ de ‘Star Wars: The Old Republic’; pero la preventa ya está activa.

Se espera que ‘Legacy of the Sith’ reviva a ‘Star Wars: The Old Republic’

‘Star Wars: The Old Republic’ siempre ha estado en la cuerda floja, desde su lanzamiento el juego no ha tenido tantos usuarios como se esperaban; cosa que se mantiene en la actualidad.

Aún así ‘Star Wars: The Old Republic’ se ha mantenido por 10 años y los desarrolladores esperan que ‘Legacy of the Sith’ le dé un gran impulso al juego.

‘Legacy of the Sith’ se ha manejado como la expansión más grande hasta el momento de ‘Star Wars: The Old Republic’, así como la más importante en su narrativa.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith (Electronic Arts)

Con esto se busca atraer no sólo a los jugadores veteranos de ‘Star Wars: The Old Republic’, también a aquellos que buscan una nueva experiencia en el mundo de la lejana galaxia.

Además de que con la celebración de los 10 años de ‘Star Wars: The Old Republic’, se ha prometido una buena cantidad de contenido para todos los jugadores.

‘Legacy of the Sith’ sería lo primero de una larga lista de eventos en ‘Star Wars: The Old Republic’ que se extenderá en todo 2022.

Con información de Star Wars: The Old Republic.