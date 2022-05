Con motivo del “May the 4th” de este 2022, la Alcaldía Venustiano Carranza anunció la celebración de un concierto gratuito dedicado a ‘Star Wars’.

El concierto de ‘Star Wars’ se llevará a cabo el mencionado 4 de mayo, a las 7:00 PM en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza; contando la participación de la orquesta del INJUVE.

No habrá restricciones de acceso de ningún tipo, sólo tienes que presentarte en el lugar y la hora indicada para disfrutar de un buen rato de la música de ‘Star Wars’.

Concierto de Star Wars (Alcaldía Venustiano Carranza)

Puedes llevar tu sable láser e ir con tu mejor disfraz de ‘Star Wars’, para celebrar un año más de la popular saga de cine y televisión.

Se espera que se interpreten los temas clásicos de ‘Star Wars’, como ‘Princess Leia’s Theme’, ‘Adventure of Jar Jar’, y claro, la favorita de todos, ‘La Marcha Imperial’.

Este concierto de ‘Star Wars’ forma parte de la iniciativa “Los Jóvenes Unen al Barrio”, que busca promover el talento de los músicos que forman parte de la orquesta sinfónica.

Se esperan grandes anuncios de ‘Star Wars’ para el “May the 4th”

Como cada año, los fans de ‘Star Wars’ esperan que Disney hagan varios anuncios especiales acerca de sus planes futuros para la franquicia durante el “May the 4th”.

En ocasiones pasadas, se ha aprovechado el “May the 4th” para presentar tráilers o contenido especial de ‘Star Wars’ en diversas plataformas.

Basta recordar que en 2021, se liberó un cortometraje especial de ‘Los Simpson’ el 4 de mayo, conmemorando el “Día de ‘Star Wars’”; de ahí que se espere algo similar.

Star Wars

Hasta el momento, Disney no ha hecho ningún anuncio acerca de algún anuncio especial de ‘Star Wars’ por el “May the 4th”; pero los fans no pierden la esperanza de que haya una sorpresa.

Ya sea algún comunicado sobre las nuevas películas, alguna imagen de las próximas series o un tráiler de uno de los juegos de ‘Star Wars’.

Hay que mencionar que si bien no será en el “May the 4th”, sí recibiremos algo de ‘Star Wars’ durante el mes de mayo, y eso será el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi en Disney+.

Con información de Alcaldía Venustiano Carranza.